Exhibit tungkol sa PH heritage, tampok sa Barcelona

BARCELONA - Ipinakita ng archeologist na si Hermine Xhauflair ang skull cap ng Tabon man. Ito’y isang replika ng higit kumulang na isanlibong taong gulang na bungo ng Tabon man na isa sa mga pinakaunang tao na natagpuan sa kapuluan ng Pilipinas.

Galing ito sa National Museum ng Pilipinas. Natuklasan ito sa Tabon Cave, Quezon, Palawan noong May 28,1962 ni Dr. Robert Fox, isang antropologo ng National Museum.

Ito ang bida ngayon sa exhibit na pinamagatang: “Trajectories and movements of the Philippine identity: Exploring Filipino cultures ancient to modern.”

Ang exhibit ay joint project ni archaeologist Hermine Xhauflair ng “Pamana, Voices of Philippine Heritage” at ni Eunice Averion ng Oyayi Youth Association sa pakikipagtulungan ng iba pang mga institusyon at NGOs.

“The idea is that we include as many different actors or stakeholders. For instance, members of indigenous groups, scientists from the Philippines and from other countries, artists, governmental offices like the National Commission of Indigenous People, institutions such as the National Museum of the Philippines, University of the Philippines, and then of course, we also include participation from members of the Filipino Community here in Barcelona,” sabi ni Hermine Xhauflair, archaeologist ng “Pamana–Voice of Philippine Heritage.”

“Gusto kong ipakita sa Barcelona yung aming exhibition para malaman nila about sa ating heritage at saka culture diversity. Kasi halimbawa ako, pinanganak ako dito, hindi ko alam na ganun karami ang diversity at heritage about sa Pilipinas,” sabi ni Eunice Averion, Presidente ng Oyayi Youth Association.

Ang exhibit ay naglalarawan ng iba’t ibang aspekto ng Philippine Heritage. Mula sa ancient timeline at archaeological discoveries, gaya ng Tabon man skull cap at stone tools.

Nakadisplay din ang hitsura ng buhay ng mga naunang tao sa Tabon cave 39-libo hanggang 33-libong taong nakalipas, batay sa mga natuklasan ni Dr. Fox.

Ipinakita rin sa timeline evolution ang mga katutubong Pilipino at ethnic diversity gaya ng mga Mangyan at Ifugao. Kasama rin ang ilang mga gamit na tipikal sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino gaya ng banig, Cordilleran baskets, kuwintas at wooden musical instrument.

Ang sumunod na timeline ay ang ebolusyon ng diaspora ng Pilipinas sa Barcelona, kung saan ipinapakita ang kwento ng mga naging karanasan ng mga naunang migrante hanggang sa kasalukuyang Filipino Community.

"Na-amaze ako roon sa pagpunta nila galing Pilipinas, papunta rito kasi parang nakakatakot kasi may mga times na dadaan sila sa ilog. Yung kwento nga ng president na yung uncle nya ay nabaril at namatay sa jail,” sabi ni Micaela Mondragon, residente ng Barcelona.

"Kasi ako matagal na rin ako dito kaya yung mga nai-kwento or mga na-explain talagang na identify ko din naman at naranasan ko din naman yung mga ibang inexplain sa exhibit na ito,” sabi ni Edna Rapisura, residente ng Barcelona.

Makikita rin ang ilang mga likha ng mga artista sa pintura at literatura. Naka-exhibit din ang isang damit ng mga Pilipina. Tampok din ang ilang kwento ng mga grupo at asosasyong Pilipino.

“Napaka-interesting pala nung istorya at saka about the culture, about the history dahil noong nag-aral ako actually hindi ko naintindihan. Pero ngayon, I’m happy ako na hanggang dito nare-recognize yung kultura natin,” sabi ni Anita Toogan, residente ng Barcelona.

Binisita na rin ng ilang kinatawan ng Barcelona government ang exhibit. Tuloy-tuloy din ang guided visit ng multi-cultural at Filcom groups, mga estudyante at iba pang mga gustong makilala ang Philippine heritage.

“Super interesado rin sila kasi syempre wala pang exhibition about sa ating kulturang Pilipino at saka heritage at lalo na kung anong identity natin as a Filipino,” dagdag ni Averion.

Ang exhibit ay maari pang bisitahin hanggang May 20 sa Oyayi Youth Association Local, Calle Luna 7. Matapos nito’y dadalhin sa Belgium at saka muling babalik sa Barcelona para sa mas matagalang exposition.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Norway, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.