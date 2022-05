Emergency alert messaging, ibinalik sa Belgium

BRUSSELS - Ngayong patuloy ang pandemya na sinabayan pa ng giyera sa Ukraine, napapanahon ang pagbabalik ng isang alert system sa Belgium na unang inilunsad noong 2014.

Ang BE-Alert ay nagbibigay babala sa publiko sa pamamagitan ng test text message mula sa gobyerno. Gagamitin ito sakaling may emergencies tulad ng sunog, baha, bagyo, terrorist attack, nuclear attack, at giyera.

Bukod sa BE-Alert, depende sa isang emergency situation, maaring magpadala ng mensahe o anunsyo ang gobyerno sa pamamagitan ng mga pagbabahay-bahay ng mga pulis, police loudspeaker, radio, TV, at iba-ibang social media platforms tulad ng Facebook at Twitter.

Ikinatuwa naman ng ilang Pilipino ang pagkakaroon ng ganitong proyekto ng gobyerno. Sana nga lang daw ay nagamit ito noong nakaraang taon nang bahain ng ilang araw ang ilang lugar sa Wallonie o French region ng bansa.

“Para sa akin ito ay positibong inisyatibo mula sa gobyerno ng bansang ito para mabigyan ng karampatang impormasyon ang mga mamayan, kung sakaling magkaroon ng mga sakuna katulad ng mga bagyo at pagbaha na nangyayari na sa iba’t ibang parte ng Belgium, o yung mga nuclear emergencies o maging yung mga local community disasters, katulad ng sunog. Malalaman ng mga tao yung step by step na dapat nilang gawin para maiwasan ang peligro,” sabi ni Maricar Macapagal, residente sa Brussels, Belgium.

“I think it’s about time that we have this kind of service from government ‘cos even back home, in the Philippines, we have things like where the government would notify the people through text messages,” sabi ni Cindy Castell, residente ng Vlaanderen, Belgium.

Bagamat nasusulat sa English, French, Dutch at German ang BE-Alert website, wala namang English version ang test text message na natanggap ng mga mamamayan.

Para sa mga Pinoy, kung nais daw ng gobyerno na mas maging komprehensibo ang kanilang proyekto, pagdating sa komunikasyon, dapat ay may English version din ito.

Dahil hindi naman daw kasi lahat ay nakakaintindi ng French, Dutch, at German.

