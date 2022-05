ALAMIN: Mga puwede, bawal gawin ng botante sa kaniyang balota

George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Ilang araw bago ang halalan sa Lunes, samu't saring impormasyon ang kumakalat tungkol sa balotang gagamitin ng mga botante.

Pero bago pa man mahawakan ng botante ang balotang nakalaan para sa kaniya, sasailalim muna siya sa ilang screening pagdating sa polling center.

Una, kailangang magtungo ng botante sa Voters Assistance Desk (VAD) para alamin ang kaniyang precinct at sequence numbers at partikular na election room.

7 araw na lang election day na! Narito ang mga hakbang sa pagboto.



PAALALA: Hindi kailangan magsuot ng face shield, o magpakita ng vaccination card o negative antigen/RT-PCR test.#VoteSAFEPilipinas #BumotoKa #NLE2022 pic.twitter.com/sp7e6nUw1A — COMELEC (@COMELEC) May 2, 2022

Pagdating sa silid, kailangang magpakilala ng botante sa electoral board (EB) at banggitin ang kaniyang precinct at sequence numbers.

Sisilipin ng EB kung may marka na ng indelible ink ang daliri ng nagpakilalang botante. Kapag wala ay saka pa lamang ito aabutan ng balota, na nakapaloob sa secrecy folder at may kasamang marker.

Sa pagboto, kailangan i-shade ng botante ang kaakibat na oval sa pangalan ng gusto niyang mga kandidato.

Nauna nang sinabi ng Commission on Elections (Comelec) na fake news ang kumalat na impormasyong hindi dapat markahan ang mga party-list na tatapat sa mga oval ng president at vice president, na nasa harapan ng balota.

Ayon sa Comelec, hindi magkatapat ang mga ito.

Bawal ipasagot sa iba ang balota, maliban kung ito ay ang tinatawag na assistor.

Pinapayagan ang assistor sa mga botanteng Illiterate, may kapansanan, o senior citizen basta't kamag-anak, kasama sa bahay, o miyembro ng EB.

Ipinagbabawal ang paglalagay ng iba't ibang marka sa balota.

Hindi rin ito puwedeng kuhanan ng retrato o ano mang capturing device.

Bawal din punitin o sirain ang balota.

Pagkatapos bumoto, ang botante mismo ang magpapasok ng balota sa vote counting machine (VCM).

Paglabas ng Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT), maaari itong i-dispute ng botante.

Kung walang aberya, papatakan na ng indelible ink ang daliri ng botante.

Ibabalik na ng botante ang secrecy folder at marker.

Ang botohan ay sa Lunes at tatagal mula alas-6 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi.