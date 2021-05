Vaccine scheduling app EZConsult nagkaroon ng glitch; mga user nagkalituhan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Nagkaroon ng technical glitch Miyerkoles ang online app na EZConsult, na siyang ginagamit sa pag-schedule ng bakuna ng mga residente ng Quezon City, Las Pinas at ng Quirino province.

Nagdulot ito ng kalituhan sa ilang mga user nang makatanggap sila ng SMS o email notifications na may nakalagay na ibang petsa at lugar ng kanilang schedule para sa second dose ng bakuna.

Dahil dito, nag-anunsyo ang pamahalaan ng Quezon City na pansamantalang huwag muna sundin ang natanggap na abiso sa text o email. Sa halip, sundin muna kung ano ang nakalagay na schedule sa kanilang vaccination card.

Sinabi naman ng pamunuan ng EZConsult na nag-uupdate sila ng kanilang system na posibleng naging dahilan ng technical glitch.

Para sa mga may karagdagang katanungan, maari kayong mag-email sa support.ezconsult@interpharmasolutions.com, o makipag-ugnayan sa opisyal ng inyong mga lokal na pamahalaan. — Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News