Senior citizens sinimulan nang bakunahan sa Santa Rosa, Laguna

Nag-umpisa nitong Mayo 6, 2021 ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga senior citizen sa Santa Rosa City, Laguna. Dennis Datu, ABS-CBN News

Sinimulan ngayong Huwebes ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga senior citizen sa Santa Rosa City, Laguna, na naunang naantala dahil sa kakulangan ng supply ng bakuna.

Ayon sa city health office, nasa A2 category o senior citizens pa lang ang kanilang nababakunahan at may mga hindi pa rin tapos sa A1 group o health workers dahil kulang ang mga bakunang dumadating mula sa national government.

Inumpisahan na ang pagbibigay ng bakuna sa mga senior dahil nabigyan ang lungsod ng 1,500 dagdag na dose ng Sinovac vaccine.

Inaasahan namang darating sa Hunyo o Hulyo ang bakunang binili ng local government unit (LGU) ng Santa Rosa.

"Dependent lang kami doon sa baba na ibinibigay ng national government and we're still waiting for the LGU purchase," ani Dr. Soledad Rosanna Cunanan, city health officer.

Nasa 30,000 senior citizens ang target mabakunahan ng lungsod.

Noong nakaraang buwan pa pinayagan ang pagbabakuna para sa senior citizens at sinimulan na rin ang pagbabakuna sa A3 category, o iyong mga may comorbidity, sa ibang lugar sa bansa.

Isa ang 88 taong gulang na si Ricardo Hemedez sa mga senior na unang nagpaturok sa Santa Rosa.

"Parang kagat lang ng langgam," paglalarawan ni Hemedez sa pagbabakuna.

"Mahirap na, pandemic eh... Gusto ko pa humaba ang aking buhay," dagdag niya.

Target ng Pilipinas na mabakunahan ang 70 milyon ng populasyon bago matapos ang taon para makamit ang herd immunity. Sa huling tala, nasa 2.06 milyon dose pa lang ng bakuna ang na-administer sa bansa.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

