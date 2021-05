Registration period ng ilang sasakyan sa MECQ areas pinalawig

MAYNILA - Pinalawig pa ang registration period sa mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 3, 4, at 5 sa mga lugar na nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine, sabi ng Land Transportation Office (LTO.)

Sa isang webinar, sinabi ni Danilo Encela, Chief ng Technical Evaluation and Planning Section Operations Division ng LTO na ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 3 ay maaaring magparehistro hanggang Hunyo 30.

Ang mga sasakyang may plakang nagtatapos naman sa 4 ay maaaring magparehistro hanggang Hulyo 31, at hanggang sa Agosto 31 naman ang mga sasakyang nagtatapos sa 5 ang plaka.

Ayon kay Encela, ito ay para matiyak na masusunod ang safety protocol at maproteksyonan na rin ang mga tauhan ng LTO at ang mga pupunta doon.

"Puwede po natin magamit ang mga sasakyan hanggang sa mga nabanggit na date na po yan. Pero huwag naman natin paabutin at antayin pa ang June 30 at doon pa magpaparehistro... Medyo matagal po ang palugit na ibinigay para ma-process po natin ang renewal," ani Encela.

Paalala ni Encela na may penalty kapag nahuli sa pagpaparehistro.

"'Yung penalty po is 50 percent ng ating MVUC, 'yung tinatawag natin na motor vehicle user's charge. For example, yung MVUC natin ay P2,000, so P1,000 po yung penalty," ani Encela.

Sinabi naman ng opisyal na marami silang natatanggap na reklamo hinggil sa matagal na proseso ng pagrerehistro ng sasakyan.

Nanawagan ang LTO sa publiko na tiyaking kumpleto ang mga dokumentong kakailanganin sa pagpaparehistro para hindi magtagal ang proseso.

"Ang pagrerehistro sa LTO ay matatapos sa loob ng tatlong araw. In fact, kaya din ng isang araw, depende sa dami ng mga sasakyan na dinadala ng dealer sa LTO. Dati ho, inaabot ho ng 7 araw. So mas pinababa namin ang pag-process ng rehistro. Kaya na po natin magrehistro ng sasakyan ng 3 araw, basta kumpleto ho ang mga requirement na dinadala ng dealer," ani Encena.

Sa motor vehicle registration schedule ng LTO na nakapaloob sa administrative order 84A0-003, nakasaad na ang mga sasakyan na nagtatapos ang plaka sa "3" ay maaaring magparehistro sa buwan ng Marso. Ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa "4" ay maaaring magparehistro sa Abril, habang sa Mayo naman maaaring magparehistro ang mga sasakyang may "5" sa dulo ng kanilang plaka.

Matatandaang isinailalim sa MECQ ang National Capital Region (NCR) plus at ang ilan pang lugar para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Kung may katanungan, maaari itong ipadala sa kanilang email address na operationsdivisionco@gmail.com.

-- Ulat in Raya Capulong, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more in iWantTFC