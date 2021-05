Pfizer vaccines inaasahang darating sa susunod na linggo

Watch more in iWantTFC

Matapos maudlot ang pagdating sa bansa noong kalagitnaan ng Pebrero, inaasahang darating na ngayong Mayo ang COVID-19 vaccines ng Pfizer-BioNTech.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez, 1.3 milyong dose ng Pfizer vaccines galing sa COVAX Facility ng World Health Organization ang ide-deliver sa bansa ngayong Mayo.

Posible rin umanong dumating na sa Martes ang unang 193,000 doses.

"'Yon po ang parang tinatawag nating mini rollout ng Pfizer para maging gamay na po natin," ani Galvez.

Mas malamig ang temperature requirement ng Pfizer vaccines kompara sa 3 bakunang nauna nang dumating sa bansa.

Mataas naman ang efficacy rate ng Pfizer vaccine na nasa 94.7 porsiyento.

"'Yong ating mga health care workers 'yon nga po 'yong nakita natin na mayroon po tayong more or less 20 percent to 30 percent na hindi pa nagpabakuna dahil kasi parang hinihintay po nila 'yong Pfizer at saka Moderna," ani Galvez.

"Once na 'yong Pfizer dumating priority po talaga 'yong health care workers natin," aniya.

Dadalhin umano ang unang batch ng bakuna ng Pfizer sa Metro Manila, Cebu at Davao.

Isa hanggang 2 milyong dose naman ng AstraZeneca vaccine ang ide-deliver sa bansa ngayong Mayo.

Sa Biyernes naman nakatakdang dumating ang dagdag na 1.5 milyon dose ng Sinovac.

Sa gitna ng pagdating ng mga bakuna, ibinilin naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na tiyaking walang diskriminasyon sa pamamahagi ng mga brand ng bakuna sa iba't ibang lugar sa bansa.

Tiniyak naman ni Galvez na susundin ang utos ng pangulo.

Samantala, bumili naman ang Marikina city government ng dagdag na 80,000 doses ng COVID-19 vaccine mula Bharat Biotech ng India.

Pumirma ang lokal na pamahalaan ng tripartite agreement nitong Huwebes at inaasahang sa Hunyo o Hulyo ang dating ng mga bakuna.

Sa higit 2 buwang pagbabakuna ng Pilipinas, higit 320,000, o wala pang 1 porsiyento ng target na 70 milyong Pilipino, ang kumpleto na ang bakuna.

Nasa 1.7 milyon naman ang nakatanggap ng unang dose.

Ayon kay Galvez, kasama rin sa plano ng gobyerno ang pagbabakuna sa mga may edad 17 pababa.

Pero sa ngayon, hinihintay pa umano ang mga ulat kaungyan ng mga clinical trial na isinasagawa para sa pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga edad 12 hanggang 17.

Ayon kay Restituto Padilla, tagapagsalita ng National Task Force Against COVID-19, mananatiling prayoridad ang pagkamit ng herd immunity sa pamamagitan ng pagbabakuna ng 70 porsiyento ng adult population ngayong taon.

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News