Pari sa Pampanga na nakiapid umano sa may-asawa, tinanggal sa parokya

MAYNILA - Tinanggal na sa kaniyang pinagsisilbihang parokya sa Pampanga ang isang Katolikong pari na nahuli umanong nakikiapid sa may-asawa.

Sa pahayag na inilabas ni Archbishop Florentino Lavarias ng Archdiocese of San Fernando, dahil sa sensitibo ang usapin at bilang paunang aksyon, inalis muna sa pwesto ang naturang pari sa parokya kung saan ito nakadestino.

Aniya, gumugulong na ang masusing imbestigasyon sa isyu matapos matanggap ng arkidiyosesis ang pormal na reklamo mula sa kaugnay na partido.

"The Roman Catholic Archdiocese of San Fernando reserves the right to take appropriate actions as a more thorough investigation progresses, after the receipt of a formal complaint from the concerned party," sabi ni Lavarias.

Hindi pinangalanan ang pari sa pahayag ng arsobispo at maging ang parokya kung saan ito nadestino.

Matatandaang nag-viral sa social media ang limang minutong video kung saan makikita ang isang lalaking galit na galit na kinompronta ang isang paring Katoliko.

Maririnig naman ang pari na nagsabi ng "sorry" ngunit sinabihan ito ng lalaki ng “thou shall not covet they neighbor’s wife.”

Kita ang paghampas ng lalaki sa portait ng kaniyang pamilya sa harapan ng pari habang nasa social hall ng simbahan kung saan naka-assign ang pari.

Makailang beses pang sinabi ng lalaki na sira na ang kaniyang pamilya, kasabay ng pagtawag pa nito ng "ahas" sa pari at pagbabanta na pa-iimbestigahan niya ito.

Siniguro naman ni Archbishop Lavarias na nakikipag-ugnayan sila sa mga sangkot na partido para malaman ang buong katotohnana at makapaghatid din ng kinakailangang tulong pastoral sa mga apektado.

Hiniling din nito sa publiko na igalang ang privacy at mga karapatan ng mga may kaugnayan sa isyu.

"As I invite everybody to respond with introspective concern and earnest prayers, may I also kindly implore all of us to please respect the privacy, identity, and rights of the parties concerned," sabi ng arsobispo.

Narito ang buong pahayag ni Lavarias:

KAUGNAY NA VIDEO: