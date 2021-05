'Pagpanig ni Duterte sa China sa West PH Sea issue isang national tragedy'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Bitay ang nakikita ni Pangulong Rodrigo Duterte na angkop umanong parusa kay dating Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario dahil sa pag-utos daw nito noon na bumaklas ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea.



Naninindigan ang Pangulo na kasalanan ng nakaraang admininstrasyon kung bakit umano nawala sa bansa ang kontrol ng ilang bahagi ng West Philippine Sea.

Ito ay kahit pa ang Aquino administration ang nakapagpanalo sa arbitral award sa The Hague na ibinasura ang pag-angkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. Patuloy itong hindi kinikilala ng China.

"Ikaw, Albert, Alberto, bakit mo pinaatras? Alam ninyo, one day, one day you will be tasked to answer for that, iyang pag-order ninyo, dapat imbestigahin ka... I will execute you by hanging," sabi ni Duterte.

Giit pa ng Pangulo, walang saysay ang award ng The Hague arbitral tribunal, isang posisyon na pareho ng sinasabi ng China.

"Iyang papel, wala 'yan... Itatapon ko 'yan sa waste basket," ani Duterte.

Pero hindi pinalampas ni Del Rosario ang mga paratang ni Duterte.

Aniya, China ang hindi sumunod sa kasunduan noon na pag-atras ng 2 panig sa Scarborough shoal para mapababa ang tensiyon. Umalis ang Pilipinas sa pag-aakalang ganon din ang gagawin ng China, pero hindi nila ito ginawa.

"We wish to reiterate that it was China which deceitfully breached the US-brokered agreement for a mutual withdrawal. Why are Filipinos being blamed for the loss of Scarborough shoal and not China and its duplicity?" pagtataka ni Del Rosario.

Isa rin umanong "national tragedy" ang pahayag ni Duterte na isang piraso lang ng papel ang arbitral award laban sa China.

"The Philippines is the country which won the arbitral ruling against China. It is, therefore, a national tragedy that the President of the Philippines takes the side of China and believes that the arbitral ruling is a scrap of paper meant to be thrown in the waste basket, to the severe prejudice of the Filipino people," saad ni Del Rosario.

Hinamon naman ni Duterte si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na patunayang hindi ang nakaraang admininstrasyon ang may kasalanan sa pagkawala umano ng West Philippine Sea sa kontrol ng bansa.

"Gusto mo magdebate tayo? Ngayon, kung ako 'yong nagsisinungaling, mag-resign ako bukas kaagad. Iyan ang garantiya ko sa inyo," sabi ni Duterte.

Si Carpio naman, agad sumagot.

"He asked for it, and yes, I will accept. Gladly," sabi ng dating mahistrado.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News