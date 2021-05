Pagbuo ng Center for Disease Control ng Pilipinas suportado ng DOH, IATF

MAYNILA — Tinalakay na sa komite ng Senado ang mga panukalang batas na naglalayong bumuo ng Philippine Center for Disease Control and Prevention at medical reserve corps.

Sa pagdinig, nagbigay ng mga suhestyon ang Department of Health (DOH) at IATF para mas mapalakas ang panukalang batas.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, rekomendasyon ng DOH na isailalim sa Office of the Health Secretary ang Center for Disease Control (CDC).

Pamumunuan ito ng director general at may 2 deputy director general.

Mayroon din itong administrative at communications office.

Bubuo ng opisina para sa epidemiology and public health surveillance, center for reference laboratories, center for preparedness and response planning, at center for health evidence.

Ang ibang tanggapan sa DOH ay ililipat sa CDC kabilang ang Research Institute for Tropical Medicine (RITM).

Iko-convert ito bilang isang premier facility para sa clinical laboratory, epidemiologic and implementation research.

Pangunahing tungkulin ng CDC ang pag-iwas at pagkontrol sa infectious at non-communicable diseases.

Sabi naman ni NTF against COVID-19 chief implementer Carlito Galvez, malaki ang maitutulong ng national Health Security Bill sa implementasyon ng Universal Health Care System.

Base anya sa 2016 na datos, ang Pilipinas ang may pinakamataas na rate ng nakahahawang sakit sa Southeast Asia habang pangalawa naman sa non-communicable diseases.

Ang Pilipinas din anya ang may pinakamataas na kaso ng tuberculosis sa Asia at pangatlo sa buong mundo.

Ang top 4 na sakit na sanhi naman ng pagkamatay ng mga Pilipino ay sakit sa puso, cancer, chronic respiratory illness at diabetes.

Ang focus kasi anya ng gobyerno sa ngayon ay sa paggamot sa mga sakit at hindi pa sa pagpigil.

Bumababa naman anya ang bilang ng mga nagga-graduate ng medical-related degrees sa bansa.

Mas maraming nurses din ang lumilipad sa ibang bansa.

Dahil sa mga kakulangan na ito, inirekomenda ni Galvez na isama sa panukalang batas ang pagkakaroon ng national health security policy and modernization plan.

Palakasin din aniya ang human resource sa pamamagitan ng pagkakaroon ng medical reserve corps, modernization ng mga kagamitan, seguridad sa bakuna, at maging research and development.

Dapat din anyang isama sa panukala na palakasin ang mga regional hospitals.

Kasunod ng proposals ng DOH at NTF ay magpapatawag ng technical working group meeting para doon isa-isahin ang bawat suhestyon at isama sa pinal na bersyon ng panukalang batas.