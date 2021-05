Babaeng nag-self medicate ng ivermectin dinapuan pa rin ng COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Sari-saring reaksiyon sa katawan ang naramdaman ng ilang nakainom na ng ivermectin, na unang nakilala bilang anti-parasitic drug sa hayop pero sinasabing maaari rin umanong magamit laban sa COVID-19.

Isang linggo matapos uminom ng ivermectin, walang naramdamang kakaiba ang 3 barangay frontliner sa Barangay Matandang Balara sa Quezon City.



Ilan lamang sila sa mga residente roon na nakatanggap ng tig-10 capsule ng ivermectin na ipinamigay nina Anakalusugan Rep. Mike Defensor at Sagip Rep. Rodante Marcoleta.

"Wala naman po akong naramdaman na nahilo ako, nagsuka ako, wala naman pong ganu'n... Siyempre precaution is better than cure," sambit naman ni Rico Abogadie.

Pero hindi lahat ng umiinom ng ivermectin ay singsuwerte nila.



Ang 57 taong gulang na nanay ni alyas "Anne," nakumbinse lang ng mga kaibigan na uminom na rin ng ivermectin.

Pero matapos ang 2 linggo, tinamaan pa rin ang ina ng COVID-19.

Hindi siya agad dinala sa ospital at nagpatuloy itong uminom ng ivermectin ng 5 araw base pa rin sa rekomendasyon ng mga kaibigan nito.

"On the 6th or 7th day nu'ng symptoms niya, nag-start siyang mag-worsen... That was the time na sinabihan na niya kami na hanapan na daw siya ng ospital, hindi na niya kaya, sobrang sama na ng pakiramdam niya," ani Anne.

Nang makahanap sila ng ospital, kinailangan pa ring ma-intubate at ipasok sa ICU ang ina.



Doon din nabatid na nag-self medicate pala ang ina at uminom lang ng ivermectin nang hindi kumokunsulta ng doktor, imbes na magtungo agad sa ospital.

"Talagang ano na medyo kritikal na 'yung case niya nu'n... If ganu'n kasi, for me, it just means the ivermectin did not work at all... Thankfully after 3 weeks in the hospital ok naman na siya ngayon, she was able to recover," sabi ni Anne.

Ayon kay Dr. Iggy Agbayani, isa sa mga doktor na nagsusulong sa paggamit ng ivermectin laban sa COVID-19, may mga pag-aaral na nagsasabing may anti-inflammation o nagbabawas sa pamamaga at anti-viral properties ang ivermectin kaya maaari itong gamiting prophylaxis o panlaban at panggamot laban sa COVID-19.

Pero sa kaso ng ina ni Anne, maaari raw na hindi sapat ang dose ng ininom nito at may iba itong health condition.



Nagbabala naman si health reform advocate Dr. Tony Leachon sa posibilidad na dumepende ang ilan sa ivermectin at magpaospital lang kung kailan huli na ang lahat.

"Ang dami niyan na nagse-self medicate or because of the influence of their doctors... Kaya ang dapat diyan kapag may symptoms ang patient right away hindi ka iinom ng unproven medication," sabi ni Leachon.

Tingin din ni Leachon na may pananagutan ang FDA sa pagluwag nito sa pamimigay ng ivermectin.

—Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News