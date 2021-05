MMDA enforcers, sweepers bibigyan ng 30 minutong 'heat stroke break'

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Dahil sa tumitinding init at maalinsangang panahon, magpapatupad na rin ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ng "heat stroke break" sa kanilang mga tauhan na nakabilad sa araw.

Ayon sa MMDA, layon nito na mabigyang proteksiyon ang kanilang personnel na naka-duty sa field para maiwasan ang stroke at iba pang sakit.

Sa ilalim nito, mayroong 30 minutong break para sumilong sa lilim ang mga traffic enforcer at street sweeper ng MMDA sa panahon ng kanilang duty.

"Our personnel's safety is our paramount concern. This special heat stroke break is available for traffic enforcers and street sweepers who work under the dry season's searing heat and protect them from heat exhaustion, heat stroke and heat cramps," ani MMDA chairman Benhur Abalos.

Ang mga traffic enforcer na naka-duty simula 5 a.m. hanggang 1 p.m. ay maaaring mag-heat stroke break mula 10 a.m. hanggang 10:30 a.m. o 10:30 a.m. hanggang 11 a.m.

Sa mga panghapong duty o simula 1 p.m. hanggang 9 p.m. puwedeng mag-heat stroke break simula 2:30 p.m. hanggang 3 p.m. o 3 p.m. hanggang 3:30 p.m.

Ang mga street sweepers naman na naka-duty nang 6 a.m. hanggang 2 p.m. shift ay pinapayuhang mag-heat stroke break simula 11 a.m. hanggang 11:30 a.m. o 11:30 a.m. hanggang 12 p.m.

Para sa mga sweepers na ang duty ay 11 a.m. hanggang 7 p.m. maaaring mag-break nang 2:30 p.m. hanggang 3 p.m. o 3 p.m. hanggang 3:30 p.m.

Binigyang diin naman ni Abalos na dapat ay palitan ang mga tauhan nila na magpapahinga para masigurong may mga traffic enforcer pa rin at street sweepers na nagtatrabaho sa oras ng kanilang duty.

"In order to avoid heat exhaustion/heart stroke and heat cramps, due to severe wave, a 15-minute break shall be added in case the heat index in Metro Manila reaches 40 degrees Celsius and above," dagdag pa ni Abalos.

Ayon sa MMDA, tatagal ang kanilang heat stroke break policy hanggang May 31, 2021.



—Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News