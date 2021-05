Duterte nag-sorry sa paggamit ng Sinopharm pero iginiit na ‘legal’ ito

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Humingi ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa paggamit ng donasyong Sinopharm vaccine ng bansang China sa gitna ng batikos matapos siyang magpaturok nito kahit hindi pa ito awtorisado sa Pilipinas.

Ito ay kasunod ng mga batikos mula sa ilang eksperto na nangangambang baka gayahin ito ng iba.

Gayunman, dumepensa si Duterte at sinabing napapailalim ang ginamit niyang bakuna sa compassionate special permit na ibinigay ng Food and Drug Administration para sa mga miyembro ng Presidential Security Group.

"We are sorry that we committed the things that you are criticizing us for. We accept responsibility. At ako mismo nagpaturok, well, it's the decision of my doctor. Anyway, it’s my life. Kaya lang maybe it's not acceptable to them but it's legal actually. When the government allowed it to be used for compassionate use, that itself was an authority for people to be injected pero kakaunti lang ang naturukan nito," ani Duterte.

Aabot sa 1,000 doses ang donasyon, kung saan nanggaling din ang ibinakuna sa Pangulo.

"Sinabi ko kay Ambassador criticized nila kasi hindi nga dumaan ng examination 'yong Sinopharm, sabi ko tanggalin mo na lang. You withdraw all Sinopharm vaccines, 1,000 of them. Huwag ka na lang magpadala ng Sinopharm dito para walang gulo. Sabi ko ibigay mo lang sa amin 'yong Sinovac na ginagamit sa lahat," ani Duterte.

Paglilinaw ng Palasyo, hindi naman isasauli ang lahat ng bakuna dahil dito pa rin manggagaling ang ika-2 dose ng Pangulo.

Aminado rin si Food and Drug Administration (FDA) Director General Eric Domingo na pati siya ay nagulat na binakunahan si Duterte ng Sinopharm.

Naniniwala rin siya na hindi ito makakatulong sa kumpiyansa ng taumbayan lalo na at mayroon namang mga awtorisadong bakuna sa bansa.

"Well, I think that’s one of the factors din po, kaya ang Presidente sinabi na nga niya na talagang may pagkakamali at hindi na nga po mangyayari ulit at sinauli na niya iyong mga bakuna. Of course, ang gusto sana natin ay maramdaman ng ating mga kababayan na huwag talagang matakot sa bakuna dahil talaga pong ito ay nagagamit naman at talagang kapag naman po dumaan sa FDA eh talaga pong sinuri iyan ng mga expert natin," ani Domingo.

Ang importante ngayon, ayon sa Malacañang, magkaroon muna ng EUA ang Sinopharm bago ito magamit sa Pilipinas.

Pero kahit 3 grupo na ang nag-apply ng EUA sa FDA para sa Sinopharm, ni isa sa kanila ay wala pang isinusumiteng dokumento na ginawa ng mga ibang brand ng bakuna na binigyan ng EUA sa bansa.

"So kaya po nahihirapan na—o natatagalan iyong proseso kasi kinakailangan magtalaga ng representante ang Sinopharm kung sino talaga ang maghahain ng mga papeles dito sa Pilipinas 'no, sa FDA. So wala naman po itong prejudice to Sinopharm appointing an agent and complying with all the requirements of the FDA," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Pero bago pa ito, nasangkot na sa kontrobersiya ang Sinopharm na siyang ginamit para mabakunahan ang ilang miyembro ng PSG noong 2020.

Iniimbestigahan na ng FDA kung paano nakapasok ang mga bakuna sa bansa.

Pero hanggang ngayon, hindi pa umano nakikipagtulungan ang PSG sa pagsisiyasat.

"Kami naman po talagang continuously asking for information about it. I think the President has already made this clear, his position on that. So, hindi naman po kami dadaan sa Presidente kung hindi sa PSG naman po kami humihingi talaga ng impormasyon tungkol sa imbestigasyon na ito. Pero as of now, wala pa po talaga kaming natatanggap na kasagutan," ani Domingo.

Nang tanungin naman kung uutusan ng Malacañang na sagutin ang FDA, sabi ni Roque: "That’s not the role of the Palace. We have investigative agencies for that."

Nauna nang pinagtanggol ni Duterte ang PSG at sinabing hindi niya hahayaang humarap ang mga ito sa imbestigasyon sa Senado tungkol dito.

— Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News