DSWD may alok na online psychosocial support ngayong pandemya

MAYNILA— Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development ang online mental and psychological assistance ngayong may panemya.

Ito ang WiSUPPORT, na layong mabigyan ng psychosocial support ang mga indibidwal o pamilyang nakararanas ng takot pangamba at iba pang pag-alaala dulot ng pandemya.

Gagamitin nito ang mga online platform gaya ng email, web portal, telephone, at mobile application.

Inilunsad ito noong Abril 30 at naka-pilot run sa Metro Manila, Region 7, at Caraga Region.

"Ang makakausap po ng ating mga kababayang nangangailangan ng services nito ay 'yun pong ating mga social worker from field offices at ating central office. May mga psychiatrist, psychologist at mental health institutions na kabilang po sa referral network ng WiSupport, sa kanila po natin ire-refer ang mga emergency cases na kailangan ng agarang atensyon," ani DSWD spokesperson Irene Dumlao.

Katuwang nila rito ang Department of Health at National Center for Mental Health.

Mayroon anila silang mga itinalagang kakausap sa mga nangangailangan ng tulong.

Sa isang pahayag, sinabi ng DSWD na layon nitong maserbisyuhan ang mga overseas Filipino na nakararanas ng distress, mga kabataang kailangan ng special protection, mga kababaihan, mga person with disability, family heads, at iba pang indibidwal sa mga pamilyang nakararanas ng distress.

Maaaring ma-contact ang WiSUPPORT sa mga sumusunod:

Call Hotlines: 0947-482-2864 (Smart); 0916-247-1194 (Globe)

Text Hotline: 0918-912-2813

Email: wisupport@dswd.gov.ph

Website: ekwentomo.dswd.gov.ph

Maaaring i-download ang kanilang app para sa mga Android phone dito.