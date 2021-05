Bilang ng mga menor de edad na tumatawag sa mental health hotline tumaas

MAYNILA - Mahilig makihalubilo ang 17 anyos na si Raffie.

Pero nabago aniya ito noong pandemya.

"Ngayong pandemic lang po ako umabot sa point ng breakdown, na sa sobrang stressed ko at sa sobrang overwhelming, and sa sobrang anxiety po na parang nako-consume ko dahil sa nangyayari lately sa bansa natin, parang I wanted to let it all out sa kahit kanino," ani Raffie.

"Kahit alam ko na hindi naman niya alam iyong istorya ng buhay ko o kahit hindi man niya ganoon kaalam kung anong pinagdadaanan ko,” dagdag niya.

Mula Enero hanggang Abril 2021, nakatanggap ng aabot sa 694 na tawag ang crisis hotline ng National Center for Mental Health mula sa mga nasa age group na edad 5 hanggang 17 anyos.

Nalagpasan nito ang 403 na tawag na natanggap ng crisis hotline sa nasabing age group mula Marso 17 hanggang Disyembre 2020.

Ibig sabihin, kung noong nakaraang taon ay nasa 1 hanggang 2 tawag kada araw ang natatanggap ng crisis hotline mula sa menor de edad, umabot na sa 6 ang average daily calls na natatanggap nitong nakalipas na apat na buwan.

"Most of the younger callers that we have, iyong parents ang tumatawag on their behalf. Iyong mga 15, 16, 17, most often than not, sila mismo iyong tumatawag," ani Dr. Sharlene Ongoco, Assistant Program Director ng NCMH crisis hotline.

May limang karaniwang rason ng pagtawag ng mga kabataan sa crisis hotline: una ang anxiety o depressive symptoms, problema sa pamilya, referral sa psychiatrist o psychologist, problema sa academics, pag-aaral, at sa pag-ibig.

Ayon kay Ongoco, iba’t ibang intervention ang ibinibigay sa callers gaya ng psychological first aid at suicide prevention.

Ang iba namang tumatawag, kailangan lang aniya ng kausap.

"Children respond to stress differently sa ating mga adults. Some of the behaviors that they show are iyong nagiging clingy sila sa atin, nagiging anxious din sila and even withdrawn. That's why it's very important during the pandemic that guardians and parents, they respond to these reactions in a more supportive and reassuring way. Kukumustahin nila iyong mga bata kung, 'Okay ka lang ba? May problema ba? May pinagdadadaanan ka ba? Malaking bagay na nakikinig tayo," ani Ongoco.

Sa kabuuan, umaabot na sa 5,511 ang tumawag sa crisis hotline ng NCMH mula Enero hanggang Abril 2021, kasama ang mga kabataan at ang mga nasa hustong gulang.

Mahigit 11,000 tawag naman ang natanggap ng crisis hotline noong 202, mas mataas ng 247 porsiyento sa mahigit 3,000 tawag noong 2019.

Samantala, naglunsad na rin ng sariling online mental and psychosocial assistance platform ang DSWD.

Ayon sa NCMH, ang pagtaas ng bilang ng callers sa crisis hotline at ang pagkakaroon ng ibang mental health response programs ay mga patunay na batid ng publikong may malalapitan sila sa harap ng mga pagsubok.

"During this pandemic, it is normal to feel scared, it is normal to feel anxious, it is normal to feel sad, considering that we are experiencing an abnormal situation," ani Ongoco.