Nueva Vizcaya Governor Carlos Padilla. Larawan mula sa Nueva Vizcaya website

MAYNILA — Pumanaw si Nueva Vizcaya Gov. Carlos Padilla sa edad na 78 ngayong Biyernes, ayon sa kaniyang pamilya.

"Gusto lang namin i-announce na officially, siya po ay pumanaw ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagpapakita ng simpatiya at suporta para sa aming pamilya, para kay governor," sabi ng panganay na anak ng gobernador na si Carlos "Jojo" Padilla II.

Bandang alas-9:20 ng umaga nang namayapa ang gobernador dahil sa atake sa puso, ayon kay Provincial Health Officer Dr. Anthony Cortez.

Inilagay sa half-mast ang bandila sa kapitolyo bilang tanda ng pagdadalamhati sa pagpanaw ng gobernador.

Unang sumabak sa pulitika si Padilla noong 1975 bilang alkalde ng Dupax.

Nagsimula ang kanyang karera sa Kongreso nang mahalal siyang kinatawan ng Region 2 sa Interim Batasang Pambansa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.

Muli siyang nahalal na kinatawan noong 1987.

Halos tatlong dekada rin siyang nagsilbing kinatawan ng nag-iisang distrito ng Nueva Vizcaya kung saan siya ay naging deputy speaker, minority leader at humawak ng ilang mahahalagang komite.

Kabilang sa mga inakda niyang batas ay ang Free High School Act of 1988, Philippine Librarianship Act, Commission on the Filipino Language Act, batas na lumikha sa National Commission for Culture and the Arts, at iba pa.

Nitong Marso lang, itinalaga ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. bilang chairman ng Peace and Order Council ng Region 2 si Padilla.

Nasa kanyang ikatlo at huling termino na bilang gobernador ng Nueva Vizcaya si Padilla.

Naulila niya ang asawa na si dating gobernor at Professional Regulation Commission commissioner Ruth Padilla, at 3 anak.

— Ulat ni Harris Julio