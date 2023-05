MAYNILA -- Daan-daang mga residente ng Calapan City, Oriental Mindoro kasama ang iba’t ibang samahan ng mga mangingisda ang nagprotesta nitong Biyernes.

Sigaw ng mga nagprotesta, kulang na kulang ang mga ayuda na kanilang natatanggap sa loob ng 2 buwan mula nang mangyari ang oil spill.

“Kailangan pa ba naming mag-ingay sa kalsada para marinig ang aming hinaing sa gobyerno? Buhat po noong nagkaroon ng state of calamity ay ang alam po namin ay mayroong sadyang laang pondo para sa aming mangingisda... Saan napunta?” hinaing ni Benedict Sibayan, presidente ng Hanay ng mga Yumayabong na Mangingisda o Hayuma.

Sinabi ni DSWD Spokesperson Asec. Romel Lopez ang reklamo ng mga residente ng Calapan City, Oriental Mindoro sa hindi makain na relief goods na delata na tuna. Pinagpapaliwanag na rin nila ang manufacturer nito. pic.twitter.com/ivC9PsZOqB — Dennis Datu (@Dennis_Datu) May 5, 2023

Pinag-aaralan na rin ng mga samahan ng mga mangingisda ang pagsasampa ng kaso sa may-ari ng oil tanker na MT Princess Empress.

Reklamo pa ng mga nagprotesta, hindi na nga sapat ang ayuda, hindi pa nila makain ang relief goods na ipinamahagi ng DSWD.

Partikular na inirereklamo ng mga residente ang de latang tuna na kahit hindi pa naman expired base sa nakasulat sa lata, ay hindi naman nila makain dahil mabaho.

Maging ang bigas umano ay hindi rin maganda .

“Hindi naman po talaga makain kahit aso’t pusa, hindi namin po alam kung bakit ganoon ang ibinigay nila sa amin kaya po kami nagtatanong. Kami naman po ay hindi mga hayop para kumain ng ganoong sardinas. Yung bigas po OK po sana kaso kailangan po lagyan ng magandang bigas ihalo tapos kailangan hugasan pa ng apat na beses bago isaing,” reklamo ng residenteng si Nieva Padua.

Inireklamo ng mga residente ng Calapan City, Oriental Mindoro ang mga delata na tuna na natanggap nila mula sa DSWD dahil hindi ito makain dahil may kakaiba umanong amoy at lasa. 📹: TV Net pic.twitter.com/ck00wI2n2k — Dennis Datu (@Dennis_Datu) May 5, 2023

“Ay sir talagang malansa po... Ang tanong ko sa gobyerno, bakit nagbibigay ng ganyan na hindi kayang kainin ng tao kung pipilitin kainin baka magkadiperensya ang tao,” daing naman ni Aquilino Escares.

Pero itinanggi naman ni Oriental Mindoro Governor Bonz Dolor na bulok ang bigas mula sa DSWD maging ang mga de-lata na tuna ay wala rin umanong problema.

“Hindi ako naniniwala doon, bakit? I personally tried, nagbukas ako ng isang kahon, maaaring hindi kalasa natin, ang inirereklamo diyan yun tuna eh, swerte nga tayo corned beef ibinibigay sa atin eh normally kapag may kalamidad sardinas lang, ito may corned beef, pagkatapos may tuna,” pagtatanggol ni Dolor.

Ayon naman kay DSWD Spokesperson Asec. Romel Lopez, nakarating na sa kanila ang reklamo ng mga residente at kaagad nila itong pinaimbestigahan sa kanilang Disaster Response & Management Bureau .

“Minarapat po nila na magkaroon ng taste test at sense test parang inamoy nila, tiningnan po nila kung ano po ang quality talaga ng ating mga delata at nakita po nila una hindi naman po ito expired talagang tinikman po nila makakain naman pero kung may reklamo po yung ating mga kababayan na end user nito sila po yung mas mahalaga,“ sabi ni Lopez.

Nakipag-ugnayan na rin umano ang DSWD sa manufacturer ng mga nasabing de lata para pagpaliwanagin.

“Nangako naman po yung ating manufacturer na kung hindi po mababawi yung iba, na-consume na, yung next batch po na ating ipamamahagi na mga family food packs na delata po namin ay reformulated na po yung ating ipamamahagi hindi na po ganyan at kung hindi po nila masusunod yan mapipilitan po tayo na baguhin talaga mismo yung ating brand na ipinapamahagi so yun po ang ating assurance,“ dagdag ni Lopez.

Sa bigas naman, sinabi ni Lopez na galing ito sa NFA na may sertipikasyon naman na maayos.

“By law po kasi talagang the DSWD is obliged po na kumuha po ng supply ng bigas po sa National Food Authority so tayo po talaga kung ano po naisusuplay sa atin na bigas ng NFA ay yun din lang po ang ating maipapamahagi,” dagdag ni Lopez.

Umaasa na lamang ang mga residente na sa susunod ay maaayos na ang mga relief goods na kanilang matatanggap.