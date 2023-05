Academic cooperation sa pagitan ng PH-Moroccan educational institutions, kasado na

RABAT - Isang kasunduan sa pagitan ng De La Salle College of Saint Benilde at ng Université International de Rabat ang pinirmahan kamakailan para sa educational cooperation at academic exchanges ng dalawang institusyon.

Kooperasyon sa undergraduate at graduate courses, partikular na sa engineering, computer science, business management, political science at economics ang tututukan.

Magkakaroon ng student exchange programs para sa regular at summer semesters, at pag-develop ng joint research activities.

Mga kinatawan ng Université International de Rabat, Philippine Embassy sa Rabat, at De La Salle College of Saint Benilde (Rabat PE photo)

May palitan din ng academic publications at kooperasyon sa executive education programs sa Morocco upang mapagbuti ang pagtuturo ng mga guro. Bibisita rin sa kani-kanilang bansa ang ilang academic staff at students sa Manila at Rabat.

Ang kasunduan ay pinirmahan nina DLS-CSB Vice Chancellor for Academics Angelo Marco Lacson, Dean Ma. Magdalena De Leon, at UIR President Noureddine Mouaddib.

Tinutukan ng Philippine Embassy sa Rabat na magkaroon ng ugnayan ng educational institutions ng Morocco at Pilipinas upang mapayabong pa ang people-to-people exchanges ng dalawang bansa.

