POLO Dubai umani ng reklamo dahil sa OEC

DUBAI - Umani ng maraming reklamo at batikos ang Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa Dubai mula sa OFWs na nahirapan sa pagproseso ng kanilang contract verification, Overseas Employment Certificate (OEC), OWWA membership renewal sa POLO at ilang videos ang nag-viral pa.

“Alas-diyes pa po kami ng gabi dito, nakita niyo naman ang pila 400 na yan, anong oras na? Alas-siyete na, wala po kaming day off, absent na, so deduction na naman. Yung sistema hindi maganda. For 18 years ako nagtatrabaho sa Dubai, ngayon lang ako nakadanas ng ganito,” sabi ni Ramonito Sarlatan, OFW sa Dubai.

“Sarado yung system nila sa appointment kaya dito na lang, pila na lang. Pangalawang beses ko na ring pumunta rito. Akala ko ako ang pinaka-una. Nag-madaling araw na lang ako pumunta rito, nandito pa rin ako sa ika-200 na number,” sabi ni Ester Takas-Takas, alas-kwatro pa ng umaga nakapila.

“Dapat po ba kaming pahirapan sa pagkuha ng appointment na halos isang buwan bago ka makakuha ng slot? Dapat po ba naming danasin, mga Pilipino na halos araw-araw sila rito para lang makakuha ng OEC, whatever?” sabi ni Marilyn Madlang Bayan, apat na beses bumalik sa POLO.

Humingi naman ng paumanhin sa OFWs ng Dubai at Northern Emirates ang Labor Attache’ ng Philippine Overseas Labor Office o POLO Dubai na si Atty. John Rio Bautista.

“Kami po sa POLO ay humihingi ng inyong pang-unawa na medyo kumakain po ng oras ang pagpo-proproseso. Pero amin pong pinapangako na tatapusin po natin ito,” sabi ni Atty. John Rio Bautista, Labor Attache, POLO Dubai.

Paliwanag ni Bautista, dumagsa ang OFWs sa POLO dahil may mahabang holiday sa panahon ng Eid, bilang pagtatapos ng Ramadan at maraming gustong umuwi sa Pilipinas.

Walang kasing quarantine pag-uwi sa Pilipinas at mas mura na ang pamasahe sa eroplano ngayon.

“Kami po’y uma-average ng 300 to 400 daily pero bigla po itong tumaas na. Sa ngayon po kami po’y tumatanggap ng 700-800 clients daily,” paliwanag ni Bautista.

Mandatory ang OEC para makabalik sa UAE ang isang OFW na nagbakasyon. Ito’y makukuha lang kung na verify ang kanilang employment contract sa POLO Dubai. Ganunpaman, nilinaw ng POLO na pwedeng ma-proseso ang OEC at OWWA membership renewal sa Pilipinas.

“As a solution po, by May nag-open po kami ng maraming slots 250 for OWWA and contract verifications and 150 for OEC. Pwede pa itong dagdagan. Kung pwede sana ay gawing ang proseso nito malayo pa sa oras ng pagbyahe para hindi gipit sa oras,” dagdag ni Bautista.

