MAYNILA - Pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga miting de avance, partikular na ang kina presidential candidates Leni Robredo at Bongbong Marcos at ng kanilang mga ka-tandem na pawang gaganapin sa Metro Manila sa weekend.

Ayon sa MMDA, inaasahan nila na tig-1 milyon ang dadayo sa mga miting de avance ng mga nabanggit na presidential candidate.

"Base po sa aming pagpupulong ang target po ng parehong partido na ito na magsasagawa ng rally ay nasa 1 million participants. So far based sa coordination namin libong buses na po yung ine-expect nila and mga sasakyan na dadalo or pupunta sa rally na ito," ani MMDA chairman Romando Artes.

Ang tandem nina Vice President Leni Robredo at Sen. Kiko Pangilinan, sa makasaysayang Ayala Avenue sa Makati City isasagawa ang miting de avance.

Nabigyan na ito ng permit ng City Hall at may mga lugar na designated parking spaces para sa mga dadalo.

May road closures ding gagawin kaya pinayuhan ang mga motorista na mag-check ng abiso ng mga lokal na pamahalaan kung lalabas ng bahay,

Sa Pasay City naman ang miting de avance ng tandem nina Bongbong Marcos at Sara Duterte.

LGUs ang responsable sa traffic management ng mga nasabing miting de avance, at aayuda lang ang MMDA na magde-deploy ng mga enforcer para sa traffic management.

Bawal ding mag-leave o mag-absent ang mga tauhan ng MMDA para madaling makaresponde sa mga LGU kung kakailanganin.

"'Yung sa ayala, amin pong ine-ensure na hindi aabot sa EDSA or makakaabala sa EDSA 'yung traffic. As much as possible we will contain it within Ayala Center, 'yung traffic. 'Yun namang sa may Solaire ganoon din po. We'll make sure na hindi ito mag spill over sa Roxas Boulevard at sa major thoroughfares," ani Artes.

Magsasabay din ang mga miting de avance ng mga kandidato sa local positions gaya ng Muntinlupa at Quezon City, na may miting de avance para sa bawat distrito.

Dahil dito, payo ng MMDA na iwasan ang mga lugar na gaganapan ng mga miting de avance.

"Kung wala naman tayong importante at hindi kailangang kailangang lumabas ine-encourage ko po or dini-discourage ko po na lumabas ang ating nga kababayan dahil maraming marami po talaga 'yung a-attend nu'ng rally," ani Artes.

Sa Mayo 7 magtatapos ang higit 100 araw ng pangangampanya ng lahat ng kandidato.

Paalala naman ng MMDA na sa Mayo 9 ay suspendido ang number coding.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News