Watch more News on iWantTFC

Sa evacuation centers na boboto ang mga residente ng Baybay City, Leyte na naapektuhan ng landslide noong nakaraang buwan dahil sa Bagyong Agaton, sabi ngayong Huwebes ng election officer ng lungsod.

"'Yong proposal ko na naaprubahan po ng Comelec (Commission on Elections) and they should vote in evacuation center," sabi ng city election officer na si Roche Cerro.

Nasa 4 na barangay ang boboto sa mga evacuation center, kabilang ang:

Bunga - 1,580 voters

Kantagnos - 349 voters

Mailhi - 563 voters

Kagumay - 424 voters

Noong Miyerkoles, natapos na ang final testing at sealing ng mga vote-counting machine (VCM) sa lungsod.

Nanawagan naman ang Comelec-Baybay na i-check ng mga opisyal ng barangay ang listahan nila para ma-validate ang mga namatay na botante dahil sa landslide.

"'Yon ay i-cross check sa aming listahan para may idea kami na talaga namatay sila para mabantayan din namin na hindi na gagamitin sa mga... alam mo naman, may mga balak," ani Cerro.

Tiniyak ng lokal na Comelec na wala nang magiging aberya lalo't maganda ang resulta ng final testing at sealing ng mga VCM.

Ayon kay Teresa Pasana, na namatayan ng asawa sa kasagsagan ng bagyo, hindi niya sasayangin ang oportunidad na makaboto.

Naniniwala umano siyang may makakapitan siya sa mga bagong lider.

"Sino mang manalo sa mga presidente, sana matulungan kami dito sa bayan, lalo na kaming taga-Barangay Kantagnos," ani Pasana.

Halos buong barangay ng Kantagnos ang natabunan nang magka-landslide sa Baybay bunsod ng buhos ng ulang dala ng Agaton.

Higit 200 tao ang naitalang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo sa maraming parte ng Visayas at Mindanao.

— Ulat ni Jose Carretero, ABS-CBN News