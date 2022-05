Watch more News on iWantTFC

Binuksan na sa publiko ang bagong passenger terminal ng Clark International Airport nitong Lunes.

Tampok ang state-of-the-art facilities na may touch ng Kapampangan culture.

Tinawag itong the “quiet airport”, dahil karamihan sa procedures at features dito ay contactless para umaayon sa new normal guidelines.

“Ito rin ang isa sa mga dahilan kaya medyo it took a while para mabuksan ang terminal, kasi nagkaroon tayo ng maraming testing para ma-assure na maayos pagkanag-open na tayo,” ani Teri Flores, head ng LIPAD corporate communications.

Wala na ang mga traditional check-in at printing ng boarding passes dahil dito sa bagong terminal airport kailangan lang mag-scan ng QR code sa mobile phone.

Gamit ang smartphone, pwede nang mag-check-in, gawin ang flight selection, baggage check-in at pag-imprenta ng mga boarding pass at luggage tag. May automatic tray retrieval system din, at iba pa.

Ang mga mwebles ay gawa ng local furniture-makers. Sa mga magugutom, contactless na rin ang ordering system.

Highlight din sa airport ang OFW lounge, mga all-gender comfort room, at ang majestic view ng Mount Arayat at ng Sierra Madre na matatanaw mula sa boarding area.

Ayon sa LIPAD, aabot sa 8 milyong pasahero ang kapasidad ng bagong terminal kada taon, bagay na makatutulong sa economic recovery at turismo.

Pwede nang mag-avail ng point-2-point (P2P) bus services mula Trinoma mall sa Quezon City, at PITX sa Parañaque City para makapunta sa bagong Clark passenger terminal. – Ulat ni Gracie Rutao