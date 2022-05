MAYNILA — Apat ang patay sa sunog sa Barangay 37, Caloocan City nitong Huwebes ng tanghali.

Nagsimula umano ang sunog sa isang bahay sa Namie Street at kumalat ang apoy sa 10 pang bahay sa likuran.

Nang mapasok na ng mga bombero ang lugar, nakita ang bangkay ng 4 na tao. Dalawa ang halos nasa labas na ng bahay habang 2 ang nasa loob.

Nakita ng mga kaanak at kapitbahay na sinubukang iligtas ng isang babae ang kaniyang ina pero nang palabas na siya ng bahay ay nakuryente siya at hindi na tuluyang nakalabas. Hindi rin nakaligtas ang kaniyang ina na natagpuan malapit sa gate, ayon sa inisyal na impormasyong mula sa imbestigador ng Bureau of Fire Protection (BFP) Caloocan.

Mag-ina rin ang 2 pang nasawi na natagpuang magkayakap sa sala ng bahay.

Itinakbo naman sa ospital ang isang malubhang nasugatan sa sunog.

Nakontrol ang sunog makalipas ang kalahating oras at tuluyang naapula bandang alas-1:40 ng hapon.

Samantala, kabilang din sa mga nasunog ang isang van at isang motorsiklo.

Patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente.

Watch more News on iWantTFC