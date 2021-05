Video ng pari na inakusahang nakiapid, nag-viral

Viral ngayon sa social media ang limang minutong video ng isang lalaking galit na galit na kinompronta ang isang paring Katoliko sa Pampanga dahil sa pakikiapid umano nito sa kaniyang misis.

Kita ang paghampas ng lalaki sa portait ng kaniyang pamilya sa harapan ng pari habang nasa social hall ng simbahan kung saan naka-assign ang pari sa lungsod ng San Fernando.

Inihagis din nito ang dalang maleta at bag sa tabi ng pari at sinabing iniiwan na ang misis sa kanya.

Dinugtungan pa ng lalaki ng pagsasabi ng isa sa mga sampung utos na “thou shall not covet they neighbor’s wife.”

Nang magsabi ng “sorry” ang pari, tila lalong nag-init ang ulo ng lalaki at makailang beses na hinampas ang portrait ng pamilya habang sinasabing nasira na ang kanyang pamilya.

Kasama din ang tila anak ng mag-asawa na binalaan pa ang pari na pina-iimbestigahan na ito.

Ilang ulit ding tinawag ng lalaki na ahas ang pari, dahil malapit umano ito sa pamilya at tila sinamantala ang misis.

Tahimik lang ang misis, maging ang pari sa limang minutong video.

Sa text message naman na ipinadala sa news team ni Archbishop Florentino Lavarias ng Archdiocese of San Fernando, sinabi nito na nakikipag-ugnayan na ito sa pari at sa sangkot na pamilya. Ipinagdarasal nila ang patnubay ng Diyos para mabigyang-linaw ang nasabing isyu.

- Ulat ni Gracie Rutao