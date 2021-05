Naagnas na katawan ng mag-asawa natagpuan sa loob ng bahay sa Aklan

AKLAN - Natagpuang inaagnas na ang bangkay ng mag-asawa sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Cabayugan sa bayan ng Malinao, umaga ng Martes.

Nakilala ang mag-asawa na sina George Cabawatan, 64 anyos at Lucille Cabawatan, 56 anyos.

Sa imbestigasyon ng Malinao Police, iniulat sa kanila na may umaalingasaw na mabahong amoy na galing sa bahay ng mga biktima. Napag-alaman na ilang araw na nang makita ng mga residente sa labas ang mag-asawa.

Napag alaman din na walang ibang kasama sa bahay ang mag-asawa dahil sa Metro Manila na nakatira ang nag-iisang anak ng mga ito.

Humingi ng tulong ang mga awtoridad sa kapatid ni Lucille, na nakatira sa kabilang bayan para mabuksan at mapasok ng mga awtoridad ang bahay.

Pagpasok ng mga awtoridad at kapatid ni Lucille sa loob ng bahay ay tumambad sa kanila ang na-aagnas at duguang katawan ng mag-asawa.

May mga nakitang mantsa ng dugo sa pader ng kusina ng bahay ng mga biktima. May mga bakas ng paa ring nakita ang mga awtoridad.

Samantala, may mga nakitang sugat sa ulo at katawan ng mga biktima at may mga nawawalang gamit sa loob ng bahay ng mga biktima ayon sa pagsisiyasat ng Scene of the Crime Operation (SOCO).

Huling nakita ng mga kapitbahay na buhay si Lucille noong Abril 30, 2021, nang dumalo ito sa isang birthday party sa kanilang lugar.

Pagnanakaw ang isa sa mga tinitingnan na anggulo ng mga awtoridad habang patuloy pang tinutukoy ang mga salarin sa krimen.

--Ulat ni Rolen Escanie

