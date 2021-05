Mga baboy na namatay sa aksidente di dapat kainin: NMIS

Iniuwi ng mga residente ang mga baboy na namatay matapos tumagilid ang truck na kumakarga sa kanila sa Navotas City noong Mayo 4, 2021. Jervis Manahan, ABS-CBN News

MAYNILA— Nagpaalala ngayong Miyerkoles ang National Meat Inspection Service (NMIS) na hindi dapat kainin ang mga baboy na namatay sa aksidente o hindi kinatay.

Ito'y matapos iuwi ng mga residente ang ilan sa mga namatay na baboy sa tumagilid na truck sa Navotas City noong gabi ng Martes.

Ayon kay Dr. Jude Padasas, enforcement head ng NMIS-National Capital Region, kailangang dumaan muna sa inspeksiyon ang mga baboy bago kainin.

"Ang proseso kasi pagdating sa slaughterhouse niyan dino-double check 'yan kung mayroon ibang early signs ng diseases," ani Padasas.

"'Pag pumasok siya na 'di pumasa, 'di siya puwede katayan. Iho-hold muna siya or iko-condemn," dagdag niya.

Ang mga naghihingalong baboy ay puwede namang dumaan sa emergency slaughter para mapakinabangan pa, sabi ni Padasas.

"Pero kung namatay na po siya definitely hindi ina-advice na ipakain at ipamigay kasi walang accountability, walang makakapag-signify na 'yong baboy is fit for human consumption," aniya.

Maaari umanong maging sanhi ng food poisoning o diarrhea ang pagkain sa namatay na baboy na hindi dumaan sa inspeksiyon.

