Pilipinas magpapatupad ng travel restrictions sa mga biyahero galing karatig-bansa ng India

MAYNILA — Magpapatupad na ang gobyerno ng Pilipinas ng travel restrictions sa mga biyahero na galing sa mga karatig-bansa ng India, bilang pag-iingat sa B.1.617 COVID-19 variant doon.

Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang B.1.617 variant ang dahilan ng record-surge sa India, na ngayong linggo ay pumalo na sa higit 20 million ang kabuuang kaso.

Itinuturong "variant of interest" ng World Health Organization ang B.1.617, na binansagan na ring "double mutant."

Sa memorandum na galing sa opisina ni Executive Secretary Salvador Medialdea, sinabing ito ay base na rin sa rekomendasyon ng Department of Health at Department of Foreign Affairs.

Simula May 7, 2021 hanggang May 14, 2021, lahat ng mga biyahero galing sa Pakistan, Bangladesh, Nepal, at Sri Lanka sa loob ng nakaraang 14 na araw bago dumating sa Pilipinas ay hindi muna papayagang pumasok ng bansa.



Pero kung sila ay darating sa bansa bago mag-May 7, 2021, papayagan daw silang makapasok sa Pilipinas pero kinakailangan nilang sumailalim sa 14-days facility-based quarantine at sa RT-PCR test.

Para sa mga Pilipino na banyaga na napadaan lang sa mga nabanggit na bansa kabilang ang India, pero nanatili lang sa airport at hindi na-clear ng immigration authorities, maaaring mapayagan daw sila sa bansa.

Sa kabila nito, sasailalim pa rin sila sa quarantine protocols ng gobyerno. Maaari naman nilang hindi tapusin ang 14-day facility based quarantine.

Ang mga magpopositibo naman sa RT-PCR testing pagdating sa bansa ay sasailalilm sa whole genome sequencing at lahat ng close contacts nila ay sasailalim din sa facility-based quarantine sa loob ng 14 na araw.

- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News