Human trafficking ng mga menor de edad na Pinay sa Syria iniimbestigahan

MAYNILA (UPDATE) — Tiniyak ng Department of Justice (DOJ) na mayroong gumugulong na imbestigasyon sa umano’y human trafficking ng mga Pinay patungong Syria gamit ang tinaguriang "baklas passport" scheme.

Una nang lumutang sa pagdinig ng Senado kamakailan na mayroong mga dalagitang Pinay mula sa Mindanao na edad 14 na ipinadala sa Syria gamit ang pinekeng pasaporte.

Nagpresenta sa Senado si Sen. Risa Hontiveros ng video clips kung saan nagkuwento ang 3 batang babae ng kanilang karanasan kung paanong nakarating sa Damascus, Syria sa pamamagitan ng "baklas passport."

Sa modus, pinapalitan ang edad at itsura ng mga menor de edad na dalagita para pagmukhain silang mas matanda sa dokumento.

Base sa kuwento ng mga Pinay na biktima ng trafficking, isa sa kanila ay nagmula sa Cotabato at dalawa ang na-recruit mula Maguindanao.

Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevarra, iniimbestigahan na ito ng Bureau of Immigration (BI).

"The alleged trafficking of women to Syria is already being investigated by the BI board of discipline. Their fact-finding reports will be submitted to the DOJ for review and initiation of formal administrative disciplinary proceedings, if found warranted," ani Guevarra.

Dagdag pa ng kalihim, nitong Lunes lamang ay natanggap na nila ang resulta ng inisyal na ulat ng BI patungkol dito.

Sabi naman ng Department of Foreign Affairs (DFA), mahirap nang mapeke ngayon ang electronic passport at biometrics.

Gayunpaman, may bago na rin umanong istilo ang illegal recruiters.

"Ginagawa ng illegal recruiters pumupunta sila sa munisipyo at nagpapa-late registration... Pag in-accept ng municipal civil registry papasok na sa Philippine Statistics Authrority ang record," ani DFA-Office of Migrant Workers Affairs executive director Iric Arribas.

Isang multi-agency task force na ang binubuo para higpitan ang late registration at correction of data.

—May ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News