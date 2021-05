Mga hotel naging quarantine facility para makabawi sa pagkalugi

Watch more in iWantTFC

Ngayong tag-init dapat ang peak season ng mga hotel. Pero imbes na staycationer o turista, mga galing ibang bansa na kailangang mag-quarantine ang kanilang bisita.

"Mas okay kasi naka-relax ka muna sa quarantine area, saka para sure ka rin na safe 'yong family mo pag-uwi," sabi ng seafarer na si Christian Estremera.

Nagmistulang glamorosong quarantine facility ang isang 5-star hotel malapit sa Ninoy Aquino International Airport.

Kada oras kung linisin ang bawat sulok ng gusali at mga kuwarto. Naka-full personal protective equipment pa ang mga nagdi-disinfect.

Ayon sa pamunuan ng hotel, kung hindi sila naging quarantine facility ay baka tuluyan silang nalugi.

"It's all about resilience... Our industry is never going to be the same again even after the pandemic. So it's about finding new ways," sabi ni Linda Pecoraro, general manager ng Conrad Hotels.

Dahil limitado rin ang pinapayagang dine-in, take-away na pagkain ang inaalok ng hotel.

Sa pagiging quarantine facility na rin kumikita ang mga budget hotel sa Metro Manila.

Madalas umano nilang kliyente ang gobyerno, na siyang nagbabayad para sa mga nagbabalik na overseas Filipino.

"If there is somebody who turns out positive, right, strict protocols are observed in terms of making sure that positive patient is exited out of the hotel," ani Miguel Capistrano III, country manager ng RedDoorz.

Plano na rin ng RedDoorz na ipanukalang i-alok ang kanilang property bilang extension ng mga ospital.

Sa mga take-away na pagkain din muna kumikita ang makasaysayang Manila Hotel, na naging quarantine facility na rin.

Binago rin ng grupo ng mga hotel sa Boracay ang kanilang istratehiya. Sa pagbebenta ng pagkain din muna sila umaasa.

Ayon kay Edwin Raymundo, presidente ng grupo ng mga hotel sa isla, mula 150 na miyembro, 30 lang ang operational ngayon.

Mungkahi niya'y magkaroon ng travel bubble para sa mga naghihikahos na tourist destination at pabilisin na ang pagbabakuna.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News