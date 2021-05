FDA walang kapangyarihang parusahan sina Defensor, Marcoleta sa pamimigay ng ivermectin

MAYNILA — Aminado ang Food and Drug Administration (FDA) na wala itong hurisdiksyon kina Anakalusugan Rep. Mike Defensor at Sagip Rep. Rodante Marcoleta na walang habas na namamahagi ng ivermectin sa kabila ng mga babala ng ekseprto.

Mainit na usapin ngayon ang paggamit kontra COVID-19 ng kontrobersyal na anti-parasitic drug para sa mga hayop na ivermectin.

Sa isang media forum, sinabi ni FDA director general Eric Domingo na limitado ang mandato ng ahensya sa pagbabantay sa mga medical professionals para matiyak na ligtas, dekalidad, at epektibo ang gamot.

Iginiit ni Domingo na walang sapat na batayan na gamot nga ang ivermectin sa COVID-19 na hindi rin puwedeng basta mabili sa botika.

Katwiran ni Domingo, Kongreso ang may kapangyarihang parusahan ang mga kongresista sa ano mang pagkakamali.

"Actually, more technically, ang merong binabantayan natin yung mga professionals o yung doctor, yung pharmacist, kung sino yung botika na nagpo-provide nito at kung saan nanggaling, Yung supplier ng gamot. Yun ang ano kasi ng FDA. Ang FDA, ang primary mandate naman namin is to make sure that the drugs that are used are safe, good quality and effective po," ani Domingo.

Gayunman, sinabi ni Domingo na may nagpapatuloy pa ring imbestigasyon ang FDA sa pamamahagi ng ivermectin nina Defensor at Marcoleta, pero mga pharmacy at health professionals lang ang maaari nilang maparusahan.

Samantala, kinuwestyon ng grupo ng mga doktor ang pabago-bago umanong posisyon ng FDA ukol sa ivermectin.

Sabi sa TeleRadyo ni Dr. Benigno Agbayani, presidente ng Concerned Doctors and Citizens for the Philippines (CDCP), nagdudulot lang ng kalituhan ang tila paiba-ibang posisyon ng FDA.

Ang CDCP ay pabor sa ivermectin.

Matapos kasing sabihin ng FDA na kulang pa ang mga ebidensya pabor sa benepisyo nito, nagbigay naman sila ng compassionate use permit sa ilang ospital.

"Nagtataka nga kami bakit parang nama-muddle pa," ani Agbayani.

Tiwala naman ang Department of Science and Technology (DOST) na posibleng mapaikli ang 8 buwang pag-aaral sa bisa ng ivermectin.

Sabi ni Dr. Jaime Montoya, executive director ng Philippine Council for Health Research and Development ng DOST, posibleng matapos ngayong taon ang clinical trial kung makakakuha agad ng sapat na bilang ng volunteer partikular na ang mga tinamaan ng COVID-19 pero mild o asymptomatic lamang.

"Ang target natin magsimula first week of August o last wek ng May, pero puwede pong mapaikli yun, baka within the year ay matapos," aniya.

