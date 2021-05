Emergency use ng Moderna COVID-19 vaccine inaprubahan na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA (UPDATE) — Isa pang bakuna kontra COVID-19 ang maaari nang magamit sa bansa matapos bigyan ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration (FDA).

Inanunsiyo ngayong Miyerkoles ni FDA Director General Eric Domingo na pinagkalooban na ng EUA ang COVID-19 vaccine ng Moderna, 10 araw lang matapos itong mag-apply noong Abril 26.

"It has been decided that all conditions for an EUA are present and then the benefit of using the vaccine outweighs the known and potential risks," ani Domingo.

Ipinaliwanag ni Domingo na mabilis ang pag-apruba sa EUA ng Moderna vaccine kompara sa karaniwang 21 araw na proseso dahil kumpleto ang mga dokumento nito.

Kadalasan umanong nahihirapan sa pag-apruba ang FDA kapag hindi pa nailalathala ang resulta sa mga pag-aaral sa bakuna o wala pa itong EUA mula sa ibang regulatory authority.

Tiniyak ng FDA na base sa mga pag-aaral, ligtas at mabisa ang 2 dose ng bakuna para sa mga may edad 18 pataas.

"The vaccine has an overall efficacy rate of over 94 percent in preventing COVID-19," ani Domingo.

Ang Moderna ang ika-7 COVID-19 vaccine na nabigyan ng EUA sa bansa kasunod ng Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, Johnson & Johnson, at Bharat Biotech.

Um-order ang Pilipinas ng 200,000 doses ng Moderna vaccine na inaasahang maide-deliver sa susunod na buwan.

Balak pa ng pamahalaan na um-order ng 20 milyon dose na hahatiin para sa vaccination program ng pamahalaan at pribadong sektor.

Sputnik V

Samantala, sa unang 15,000 trial doses ng Sputnik V sa bansa, 2,634 doses ang naiturok sa unang araw ng roll out nito sa ilang lungsod sa Metro Manila nitong Martes, ayon sa Department of Health (DOH).

Sa bilang na iyon, 2,100 ang sa Parañaque, 369 sa Makati at 165 sa Maynila.

Sa mga naturang lungsod, kasama ang Taguig at Muntinlupa, pa lang ibinibigay ang Sputnik V vaccines dahil sila pa lang ang may kapasidad para sa cold storage ng bakuna.

Binigyan ng DOH ang mga lungsod ng 5 araw para tapusin ang pagbabakuna ng Russian vaccine.

Wala pa rin umanong naiuulat na malalang side effect sa bakuna.

Ayon kay Health Undersecretary Myrna Cabotaje, inaasahang dadating ang 485,000 dagdag na dose ng Sputnik V bandang ikatlong linggo ng Mayo.

Inaasahan namang darating sa bansa ang dagdag na 1.5 milyon dose ng COVID-19 vaccines na binili ng Pilipinas sa Sinovac sa Biyernes.

Sa Quezon city, humiling naman ang lokal na pamahalaan ng dagdag na supply ng bakuna.

Sa higit 1 milyon kasi na gustong magpabakuna sa lungsod, nasa 140,000 pa lang ang nababakunahan.

Target ng pamahalaan na mabakunahan ang 70 milyon Pilipino bago matapos ang taon para makamit ang herd immunity laban sa COVID-19.

Sa tala noong Mayo 2, 1.9 milyon Pilipino na ang nabigyan ng bakuna kontra COVID-19.

-- May ulat nina Michael Delizo, Vivienne Gulla, at Jerome Lantin, ABS-CBN News