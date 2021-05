Di pa masabi kung laganap ang South African variant sa Pinas: DOH

Watch more in iWantTFC

Hindi pa masabi ng Department of Health (DOH) kung laganap na sa mga komunidad sa bansa ang South African variant ng bagong coronavirus kahit ito ang pinakamarami sa mga variant of concern na na-detect ng Philippine Genome Center (PGC).

Sa higit 7,000 sample na isinailalim sa genome sequencing ng PGC, pinakamarami ang nakitaan ng B1351 o iyong variant ng SARS-CoV-2 — ang virus na nagdudulot ng sakit na COVID-19 — na unang nakita sa South Africa.

Pero kahit maraming South African variant ang nakita mula sa mga naproseso ng PGC, hindi pa rin lubusang masabi kung ito na nga ang mas laganap na variant sa bansa.

"We get samples from areas with clustering of infections, with linkages to specific individuals who tested positive for these variants. [Pero] hindi pa natin ma-ascertain kung sila na 'yung prevalent variants dito at kung meron nang community transmission," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"That's why WHO (World Health Organization) also cannot give that classication yet because they need further studies so that we can be able to determine if really there is community transmission from these different types of variants," aniya.

Hindi nalalayo ang South African variant sa B117 variant na una namang nakita sa United Kingdom. Parehas umano silang mas nakahahawa.

Pero ayon kay Vergeire, may "immune escape" ang South African variant.

"It can affect the antibodies that you have in your body especially if you get vaccinated or maybe you have the disease and develop the antibodies. When you have this kind of infection again, it distracts the antibodies in your body," paliwanag niya.

Ilang pag-aaral na ang nagsabing nakakakita ng ebidensiyang may ilang bakunang nababawasan umano ang bisa kung Souh African variant ang tumama sa isang tao.

Sa kabila nito, hindi naman nagbabago ang abiso ng DOH at WHO na magpabakuna pa rin laban sa sakit.

Maliban sa 2 variant, binabantayan din ang B1617 variant, na unang na-detect sa India.

Bagaman hindi pa itinuturing na variant of concern, marami ang nababahala lalo't patuloy na lumala ang situwasyon ng pandemya sa India.

Bago pa magpatupad ng travel restriction sa India, ilang traveler na dumaan sa bansa ang nakapasok sa Pilipinas.

Na-quarantine at na-test na ang higit 100 sa kanila, kung saan 6 ang positibo sa COVID-19.

Pinadala ang samples ng 6 sa PGC para dumaan sa sequencing.

Sa isang tweet, sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na kung manumbalik ang flights sa India, asahan ng mga biyahero na sasailalim sila sa masusi, mahaba at mahigpit na quarantine.

Hindi na kaya pang magkaroon ng panibagong variant sa bansa, sabi ni Locsin.

Tingin din ng mga eksperto ay posibleng mabago ang protocol pagdating sa testing ng mga pumapasok sa Pilipinas.

Sa halip na ika-5 o ika-6 na araw ng isolation, baka sa ika-7 o ika-8 araw na i-test ang mga dumadating sa bansa, ani Vergeire.

"Now we have evidence to state that the viral load is still high until 7th or 8th day, that’s why we are revising again our protocol and we will be presenting to IATF (Inter-Agency Task Force) to adopt this kind of implementation," ani Vergeire.

