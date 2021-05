Chinese timbog sa pagpapaputok ng baril sa Malate

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Nabulabog ng magkakasunod na putok ng baril ang isang condominium sa Malate, Maynila Martes ng hatinggabi.

Ayon sa mga security guard na nag-report sa Malate Police, nagmula ito sa isang itim na kotseng minamaneho ng isang 25-anyos na Chinese na lalaki.

Sa imbestigasyon, galing sa isang unit sa condo ang lalaki kasama ang 4 pang ibang Chinese.

Habang nasa parking area, nagkainitan ang grupo at nagbugbugan.

Napuruhan ang suspek at sumakay sa kaniyang kotse pero bumalik siyang may bitbit nang baril at nagpaputok.

Nang lalapitan na ng mga pulis ang sasakyan ng suspek, nakipaghabulan umano siya hanggang abutan sa Santa Monica Street sa Ermita.

Nakuha umano sa likod ng kotse niya ang isang kalibre .45 pistol na ginamit niya sa pamamaril. Tatlong basyo ng bala naman ang narekober sa pinangyarihan ng insidente.

Magkapatong na kasong illegal possesion of firearms and ammunition at alarm and scandal ang isinampa laban sa suspek.