3 lalaki tiklo sa carnapping, pangingikil sa Muntinlupa

Watch more in iWantTFC

MAYNILA—Sa gilid ng kalsada sa Muntinlupa natunton ng mga pulis ang isang van na ninakaw sa Parañaque at ginamit ng mga salarin upang mangikil.

Arestado ang 3 lalaki dahil sa pagnanakaw ng van sa Parañaque at pangingikil sa biktima. Natunton ang van sa Tunasan, Muntinlupa.



📸:NCRPO pic.twitter.com/M4RfgDqcDi — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) May 4, 2021

Inaresto ng Parañaque police sa follow-up operation sina alyas Emran, Nonoy, at Natoy dahil sa carnappping.

Ayon sa ulat ng National Capital Region Police Office, tinangay ang van habang nakaparada malapit sa footbridge sa Roxas Boulevard noong Linggo.

Pagkatapos, nanghingi umano si Emran ng P70,000 sa may-ari kapalit ng pagbalik ng sasakyan.

Dahil dito, nabitag siya ng Parañaque police anti-carnapping and intelligence unit.

Inamin naman niya kung saan iniwan ang sasakyan sa kalsada ng Barangay Tunasan, Muntinlupa, at itinuro ang umano’y kasabwat.

Nahulihan naman si Nonoy ng mga gamit sa pagnanakaw gaya ng pagbukas ng kandado.

Tinutugis ng pulisya si alyas Pilot na taga-Paliparan, Cavite, na itinuro rin ng grupo na kasamahan nila sa pagnanakaw.

Nahaharap ang 3 sa mga kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016, robbery extortion at possession of pick-locks or similar tools.