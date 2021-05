2 patay, 5 sugatan sa pagsabog ng IED as Masbate

MASBATE—Nasawi ang 2 indibidwal habang sugatan ang 5 iba pa sa pagsabog ng isang improvised explosive device sa Barangay Del Carmen sa bayan ng Uson.

Ayon sa Uson Municipal Police, nagmula sa isang improvised explosive device o IED ang pagsabog, na inihagis lang umano sa madilim na bahagi ng kalsada, dakong alas-9:40 ng gabi noong Mayo 1.

Sa lakas ng pagsabog, halos maputol na ang binti ng nasawing nakamotorsiklo.

Kinumpirma ng 9th Infantry Division ng Philippine Army sa isang pahayag, na kasama sa mga nasugatan ang isang CAFGU Active Auxiliary (CAA) na napadaan lamang umano sa lugar.

Itinuturong salarin ng pulisya at militar ang mga miyembro ng New People’s Army (NPA).

Kinondena nila ang muling paggamit ng rebeldeng grupo ng anti-personnel mine.

"To the Masbateños, we are now conducting an extensive follow-up operation together with our counterpart from the PNP. Hindi kami titigil hangga't hindi napapanagot ang mga teroristang gumawa ng ganitong kalunos-lunos na krimen,” ani MGen. Henry Robinson, commanding genera ng 9ID.

Pinaigting ng militar ang kampanya kontra terorismo sa Uson, Masbate. Noong Lunes, idineklarang persona non grata ang NPA sa Barangay Quezon.

Mas hinigpitan na umano ng 903rd Infantry Brigade ang seguridad sa Uson kasabay ang patuloy na paalala sa komunidad na maging alerto sa mga posibleng pag-atake muli ng mga rebelde.

“Sa ganitong mga paraan sila bumabawi para ipakita nilang malakas pa sila ngunit ang totoo natatakot na sila sa epekto ng mga programang inilulunsad ng pamahalaan na nagiging daan para patuloy na magbalik-loob sa gobyerno ang kanilang mga miyembro,” ani Col. Aldwine Almase, brigade commander ng 903rd Brigade ng 9ID, Philippine Army.

Walong araw bago ang pagpapasabog sa Uson, pinasabugan din ng IED ng umano’y mga kasapi ng NPA ang pick-up truck ng DPWH sa katabing-bayan ng Milagros, kung saan 1 sa 4 na sakay ang sugatan.

— Ulat ni Jonathan Magistrado

