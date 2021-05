12 PUV driver, konduktor nagpositibo sa COVID-19 sa Davao City

Higit 2,000 driver, konduktor, at riders ang isinailalim sa drive-thru swab testing sa Davao City mula Abril 26 hanggang Mayo 3. Larawan mula sa City Government of Davao

DAVAO CITY - Umabot sa 12 driver at konduktor ng public utility vehicles (PUV) ang nagpositibo sa COVID-19 sa isinagawang swab test drive-thru ng lokal na pamahalaan ng Davao City mula Abril 26 hanggang Mayo 3.

Ayon kay Dr. Ashley Lopez, city health officer, mababa pa ito sa 1% positivity rate dahil mahigit 2,200 PUV drivers at delivery riders na ang isinailalim sa swab test.

Patuloy ang swab drive-thru hanggang sa Mayo 8 at planong palawigin pa ito lalo't mahigit 20,000 PUV drivers at delivery riders ang dapat ma-swab test sa lungsod.

"Kahit isa lang 'yan, we may find it insignificant, pero ang isa na 'yan is still potential for transmission. That's why hindi talaga tayo hihinto hanggang ma-zero in ang lahat," sabi ni Lopez sa naging panayam sa kanya sa Davao City Disaster Radio ngayong Miyerkoles.

Target ng pamahalaang lokal na magsagawa ng community testing sa iba't ibang sektor para maiwasan ang pagkalat pa ng COVID-19.

Ayon kay Lopez, pinakamaraming nagpositibo ang surveillance testing sa mga vendor.

Kasalukuyang may 14,620 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Davao CIty, pero 356 lamang ang active cases.

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more in iWantTFC

- Ulat ni Hernel Tocmo