Grupong Republic, nais tuldukan na ang monarkiya sa UK

LONDON – Sa gitna ng puspusang paghahanda at paghihigpit ng seguridad sa mga kalsada sa paligid ng Buckingham Palace, isang lalaki ang inaresto ng Metropolitan Police, Martes ng gabi, matapos magtapon ng suspected shotgun cartridges sa Palace grounds.

Pinag-iigting ang seguridad dahil sa mga susunod na araw, ito ang magiging sentro ng makasaysayang koronasyon nina King Charles III at Queen Consort Camilla.

Bigatin ang mga bisita mula sa 203 bansa: heads of state, world leaders, royals at iba pa.

Sa madaling araw, nagsasagawa naman ng preparasyon ang Ministry of Defence para ma-perpekto ang galaw ng nasa anim na libong miyembro ng UK Armed Forces na bahagi ng traditional coronation rites at procession.

Ministry of Defence photo

Ministry of Defence photo

Ministry of Defence photo

Ministry of Defence photo

Ministry of Defense photo

Pero hindi lang ang City of London at, UK armed forces at UK government ang naghahanda. Sabi ni Graham Smith ng Republic.org.uk, kasado na rin ang kanilang protesta sa Trafalgar square sa araw mismo ng koronasyon.

Itinutulak ng grupong Republic pagbuwag sa British Monarchy. Hindi aniya dapat gumastos ang gobyerno ng 100-milyong pounds sa koronasyon lalo na’t sadsad sa krisis ang UK at maraming bansa sa Europa. Pero wala anya silang planong manggulo sa koronasyon.

Photo by Thirdy Ado

“It’s one of the systemic issues that needs to be dealt with. The Queen is the monarchy for a lot of people. We’ve seen a sharp drop in the support for the monarchy: it used to be 75% now it's now under 60%,” sabi ni Graham Smith, pinuno ng Republic.

Hindi man manggugulo sa koronasyon, di raw matatapos ang kanilang protesta sa Sabado. Magpapatuloy umano sila para isulong ang sistemang parliamentary republic sa UK.

Sabi naman ng kontrobersal na Royal correspondent na si Camilla Tominey, na naglabas ng ilang expose tungkol kina Prince Harry at Meghan, sensitibo rin ang gobyerno sa usapin ng gastos.

Photo by Thirdy Ado

Tinapyasan ang procession route mula 5 miles naging 1.3 miles na lang para hindi na magsara ang mga negosyong tatamaan ng prusisyon.

“It will be a coronation for the 21st century whereas the last one was a black-and-white affair. For the 21st century, it will reflect the iPhone era, expect some Instagram stories, along with the official ones,” sabi ni Camilla Tominey, associate editor, The Daily Telegraph.

Sa kabila ng mga hamon maraming British-Pinoy sa UK, marami pa rin ang excited sa nalalapit na koronasyon.

“I'm always fascinated with the Royal family. My aunt, who has been living here for so long, I used to ask her, totoo ba ganyan ang Royal family?” kuwento ni Lorna Delos Reyes, British-Pinoy sa UK.

Habang walang patid ang paghahanda, inasahan ng mundo ang engrandeng royal spectacle na huling nakita 70 taon na ang nakakalipas.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa Royal Coronation ni King Charles III at Queen Camilla ng United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

