Coronation of Their Majesties: Ang Tinaguriang “Coronation Church”

LONDON – Pinagpiyestahan ng media sina King Charles III at Queen Camilla sa procession route. Pero hindi sila ang tunay na hari at reyna, kundi ang kanilang look-alikes! Isa lang ito sa makukulay na eksena sa London habang papalit ang araw ng koronasyon sa May 6.

Ang destinasyon sana ng ‘procession spoof’ na ito ay ang makasaysayang Westminster Abbey na lalo pang dinarayo ilang araw bago ang koronasyon.

Photo courtesy of westminsterabbey.org

May 2,200 na importanteng bisita ang pupuno sa simbahan sa araw ng koronasyon. Kasama ang may 100 heads of state, world at faith leaders, royals, community at charity champions at mga kinatawan ng charitable organisations na pinili ng Hari, Reyna at lider ng gobyerno.

Photo courtesy of westminsterabbey.org

Hindi lang head of state ng UK at Commonwealth Realms and Hari. Siya rin ang Supreme Governor ng Church of England. Kaya mahalaga ang ginagampanan ng simbahan sa araw ng koronasyon.

Ang Westmister Abbey ang tinaguriang coronation church, kung saan 39 British monarchs ang kinoronahan sa mga nagdadaang siglo. Ang namayapang si Queen Elizabeth II ang huling kinoronahan dito noong June 2, 1953.

Ang royal coronation ni Queen Elizabeth II sa Westminster Abbey noong June 2, 1953 (Photo from royal.uk)

Sa May 6, dito rin kokoronahan si King Charles III at ang kanyang asawang si Queen Camilla at sa araw na ito, muling magiging bahagi at saksi ng kasaysayan ang Westminster Abbey. Ang Hari ang ika-40 British monarch na puputungan ng korona sa Abbey.

Ipinaayos ni Henry III ang Abbey para maging coronation church. Sa konstekto ng Eukaristiya, sa oras ng koronasyon, suot ang mga simbolo ng monarkiya, papahiran ng holy oil ang hari, at puputungan ng Saint Edward’s crown.

Sa pagpupugay o homage sa hari ng kanyang subjects o mga nasasakupan, mauuna ang Archibishop of Canterbury na tumatayong pangunahing pinuno ng Church of England.

Ilang araw bago ang koronasyon isinara na sa publiko ang simbahan, kaya dismayado ang ilang turistang nanggaling pa sa Canada.

“Unfortunately, we were not able to go in. Fully booked na daw siya until the coronation. The value of the monarchy, for me, is important, to appreciate the historical point of view. He is also important in Canada,” sabi ni Marilyn Bartolome-White, Filipino tourist mula sa Canada.

“We are very interested in the pageantry and the beauty of it and just historically, it's very, very interesting. We still see them as our King and Queen, most us do,” sabi ni Jocelyn Rolley, turista mula sa Canada.

Sa koronasyon makikita ang pagsasamang puwersa ng simbahan, gobyerno at ang pinakasikat na monarkiya sa modernong panahon.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa Royal Coronation ni King Charles III at Queen Camilla ng United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO: