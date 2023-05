17 OFWs na naipit sa giyera sa Sudan nakauwi na

MAYNILA—Nakarating na sa Pilipinas nitong Miyerkoles ng gabi ang 17 pang Pinoy evacuees na lumikas sa giyera sa Sudan.

Ang dairy manufacturer na si Jun Puerto, tumaas na ang presyon sa biyahe dahil sa pagod at trauma mula sa giyera. Nasa 21 taon na siyang nagta-trabaho sa Khartoum, Sudan.

"Dahil nga sa hirap ng biyahe, sinakay kami sa barge, nilipat kami sa warship sa Port Sudan, tapos 13 hours kami sa dagat. Lakas ng alon, ayon nahilo," ani Puerto.

Ang maintenance operator naman na si Marvin Agana, hindi na babalik pa sa Sudan.

Tinuturing niyang bangungot ang maranasan ang kaliwa’t kanang putok ng baril at bomba.

"Two weeks po kaming hindi makalabas ng accommodation. Siguro mag-a-apply ako ulit sa ibang bansa na," ani Agana.

Sa tala ng Department of Foreign Affairs (DFA), nasa 750 ang registered Filipinos sa Sudan, at 661 na ang nakalabas sa Khartoum.

Nasa 357 umano ang nasa Cairo habang naghihintay ng kanilang repatriation flights, habang nasa 104 na mga Pilipino ang nasa Egyptian-Sudanese border at nabigyan ng entry visa pa-Cairo nitong Miyerkoles.

Nasa 19 Pinoy ang nasa Port Sudan na tatawid pa-Jeddah, Saudi Arabia, habang siyam ang isinama ng kanilang employers pa-Saudi, Malaysia, Canada at South Sudan.

Isang Filipino priest din ang lumikas sa Djibouti.

Ayon kay Department of Migrant Workers (DMW) Asec. Vennie Legaspi, pagdating sa airport ay isinasagawa na nila ang psycho-social intervention sa mga OFW.

"Ang financial assistance po na ibibigay namin ngayon ay P50,000 through DMW at mayroon ding similar amount sa region iyon naman ang sa OWWA," aniya.

As of May 3, 106 Pilipinong evacuees na ang nakabalik ng Pilipinas.