Nagpapaliwanag ng punto si Ernesto Abella sa isang presidential debate sa Pasay City ika-3 April 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA – Nagsagawa ng prayer rally ang tumatakbong presidenteng si Ernesto Abella sa lungsod na ito.

Nagtipon-tipon sa Maria Orosa street ang supporters ng tumatakbo sa pagkapangulo na si Abella, dating Presidential Communications Operations Office, Department of Foreign Affairs Undersecretary at church leader.

Nagsimula sa kantahan saka sinundan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ang isang pastor gamit ang mga kwento sa Bibliya.

Sinabi ni Rev. Ricardo Ocampo na ang Pilipinas ay nababalot na ng kasinungalingan, korapsyon at pagtataksil sa Panginoon.

Panahon na raw para muling bumalik sa Diyos at ibangon ang Pilipinas kaya kailangan ng mamumuno na maka-Diyos at may tunay na pagmamahal sa bayan.

Sabi ni Ocampo, ang Diyos ang magpapanalo sa dating kalihim.

"Kailangan ng kakampi sa Panginoon. Hindi sa dami ng taong pumupunta sa mga kampanya, hindi sa social media nakikita kundi ang latest bulletin in heaven," aniya.

Bago nagsalita si Abella, nanalangin sila hawak ang watawat ng Pilipinas.

Maigsi naman ang naging mensahe ni Abella kung saan sinabi niyang kagustuhan ng Diyos ang pagtakbo niya sa pinakamataas na posisyon sa bansa, kaya marami na rin siyang isinakripisyo at itinaya. Pero ang mahalaga ang nais ng Panginoon para sa bayan.

"It is not the strength of man but it is the word of God. It is not about religion, it is not about celebrities, it is not about power. It is about establishing righteousness, peace and joy. Mangyari sa akin ang kagustuhan niyo," aniya.

Para kay Abella ang pagtitipon nila ay hindi kampanya kundi prayer rally dahil nakita niya ang taimtim na pananalangin ng kaniyang supporters at ang sigla nila sa pagbibigay papuri sa Panginoon.

Sa gitna ng prayer rally, lumuhod si Abella at ang mga taga-sunod niya para magdasal. Humingi sila ng kapatawaran at hiniling na basbasan ang kanilang mga kahilingan.

Nagkaroon din ng symbolic breaking and sharing of bread kung saan ang lahat ay nakiisa sa paghahati at pagkain ng tinapay at pag-inom ng alak. Ang bahagi ng tinapay ay inilapag nila sa lupa at ang alak ay ibinuhos saka nagdasal ng paghilom sa Pilpinas.

Matapos iyan ay ipinagdasal si Abella at binasbasan ng kanilang pastor.

Natapos ang prayer rally sa pagdarasal ni Abella para sa bansa.

Sa panayam, sinabi ni Abella na malaking bagay sa kaniya ang pagtitipon ng kaniyang grupong nagdadasal hindi lang para siya ay manalo kundi nagdarasal sila para sa bayan. Bagama't mababa ang puwesto ni Abella sa mga survey, aniya, hindi siya naapektuhan nito.

"Sa galaw ng panahon, with this short span of time, nakita ko na it’s not always accurate na kasi ang assumption niyan kunwari point-4 tapos point-6 tapos in one survey we became Number 3. There are two worlds. One is the world on the ground and the world of service," aniya.

Para naman sa mga dumalo, makahulugan ang pagtitipon dahil hindi ito tipikal na kampanya. Si Jovy Santos ay todo ang suporta kay Abella dahil matinding panalangin daw ang kailangan ng bansa at si Abella ang kailangan ng mga Pilipino.

"Ipag-pray ang ating bayan dahil sa pamamagitan non mababago tayo bilang Pilipino at anak ng Diyos," aniya.

Buong pamilya naman sina Neil Karlo Plondaya na dumalo at sumuporta sa prayer rally. Bata pa lang umano si Plondaya ay kilala na nya si Abella bilang mabuting tao at naniniwala sya na magiging mabuti rin syang leader ng bansa kaya mahalaga sa kanilang pamilya na ang kampanya ay isang prayer rally.

"Napakamakabuluhan ng pagtitipon na ito kasi ito yung panahon na binubuklat namin ’yung aming pananaw sa ibang tao. Hindi po dahil sa politics gusto namin magbago. Gusto namin malaman nila na may Diyos kami, may Diyos tayong lahat at isa ito sa bagay na makakatulong sa lahat ng bagay sa pagbabago ng Pilipinas," aniya.

Tiwala si Abella at kaniyang supporters na anuman ang mangyari sa halalan, ito ay naaayon sa plano ng Diyos.