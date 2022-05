Nagbabala ngayong Miyerkoles ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) hinggil sa nagpapanggap na tauhan ng ahensiya para makakuha ng mga sensitibong impormasyon.

Sa panayam ng TeleRadyo, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na modus umano ng mga nagpapanggap na taga-ahensiya ang kunwaring magre-recruit para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

Nangangalap aniya ang mga ito ng sensitibong impormasyon sa mga taong nakumbinsi na mag-miyembro ng 4Ps, kabilang ang pagkuha ng birth certificate, bukod pa sa cash card information ng mga dati nang benepisyaryo ng programa.

Sinabi ni Dumlao na ang National Household Targeting System for Poverty Reduction lang ang tumutukoy sa mga kuwalipikado sa programa, na isinusumite sa 4Ps National Program Management Office.

Sumasailalim aniya sa mahigpit na proseso ang mga benepisyaryo at hindi lang basta kukuha ng mga impormasyon.

"Magpapalabas tayo or magka-conduct tayo ng community assembly. Sa community assembly na 'yan, ipatatawag 'yung mga potential or eligible beneficiaries," ani Dumlao.

"Doon magkakaroon ng verification, interview at there will be certain documentation that will be required para sa enrollment. So ganyan ang proseso ng ating pag-enroll sa programa," aniya.

Inaalam na umano ng DSWD kung bakit may mga umiikot at nagpapanggap na kanilang tauhan para lang makakuha ng impormasyon.