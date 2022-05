Watch more News on iWantTFC

Isang linggo nang pinipigilan ni alyas "Tikboy" ang pagtaya sa e-sabong pero aminado siyang dahil sa teknolohiya, mas mahirap labanan ang tukso.

"Kung mayroon kang savings, puwede ka mag-transfer through GCash. Madali siya makaengganyo para makapagsugal," sabi ni "Tikboy."

Ayon kay "Tikboy," sa katataya niya sa e-sabong, nagkaproblema siya sa pamilya, trabaho at negosyo.

"Iisipin mo na kaya mo palang kunin 'yong ganu'ng halaga kaya bakit hindi ko lakihan 'yung taya ko? Hanggang sa unti-unti na akong nakapagsangla," kuwento niya.

"Naloloko ko na rin 'yong asawa ko hanggang sa na-realize ko na lang, wala na pala akong ipon, wala na 'yong motor ko," dagdag niya.

Ang karanasan ni "Tikboy" ang ilan sa mga negatibong epekto ng e-sabong, dahilan para ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatigil ng operasyon ng sugal.

Ayon sa negosyante at gaming operator na si Charlie "Atong" Ang, boluntaryo na niyang pinatigil ang e-sabong operations noong gabi ng Martes.

Inabisuhan na rin umano nina Ang ang kanilang master agents, operators at breeders na hintayin muna ang pagsasaayos ng mga polisiya sa e-sabong.

"Kami po sa Pitmaster ay sumusunod sa tawag ng Pangulo at kusa kaming titigil ngayong gabi kahit wala pa ang kautusan ng PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corporation)," ani Ang.

Bukod sa Pitmasters Live, may 3 pang brand ng e-sabong, base sa listahan ng PAGCOR. Kasama rito ang Sabong Express, Sabong International PH, at World Slasher Live.

Dalawa na lang umano ngayon ang hindi pa nagsasara.

Ayon sa PAGCOR, may operators din na humingi ng suspensiyon ng kanilang franchise dahil hindi nila kayang bayaran ang P75 milyon guarantee fee kada buwan.

Sinabi naman ni Jose Tria Jr., vice president ng PAGCOR I-Gaming Licensing and Regulation Group, maaapektuhan ng pagpapatigil sa e-sabong ang ilang proyekto at programa ng gobyerno bagaman may iba namang mapagkukuhaan ng kita.

Posible ring maibalik ang e-sabong kung magbabago ang epekto nito sa lipunan, ani Tria.

"Dapat lahat ng nakita nating naging impact sa society natin, ma-correct na dapat," ani Tria.

Ipapasara naman ng Department of the Interior and Local Government ang ano mang operator na makikita pang bukas, ani Undersecretary Jonathan Malaya.

Sa Novaliches, 4 na tao ang arestado nang maaktuhang tumatanggap ng pusta sa e-sabong.

Nasa loob ng bilyaran ang pasugalan kaya hindi na kailangan ng account ng mananaya para makapusta at kaliwaan ang bayaran.

Ayon sa DILG, maaaring maharap sa kasong paglabag sa cockfighting law ang mga mahuhuling nagpapatakbo pa rin ng e-sabong.

Pagkakulong nang hanggang 6 na taon at P2,000 multa ang parusa sa may-ari, manager financer at operator.

— Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News