Southeast Asian journalists nagkaisa sa pagdiriwang ng World Press Freedom day

MAYNILA - Nagkaisa ang ilang mamamahayag sa Southeast Asia sa panawagang protektahan ang kalayaan sa pamamahayag sa selebrasyon ng World Press Freedom Day.

Sa inorganisang online forum ng US Embassy sa Indonesia, iginiit ng Indonesian journalist na si Sasmito Madrim na may mga regulasyon mang ipinatutupad sa kanilang bansa na naglilimita sa kalayaan sa pamamahayag, dapat pa ring ipagpatuloy ang tungkulin sa publiko.

Ayon kay Madrim, na siya ring chairperson ng Alliance of Independent Journalist (AJI), may 84 kaso ng panggigipit sa media ang naitala sa Indonesia noong 2020 habang 5 kaso na ang naitatala ngayong taon.

Sa 2021 World Press Freedom Index ng Reporters Without Borders, nasa ika-113 pwesto ang Indonesia, mas mataas ng anim na pwesto noong nakaraang taon. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon nila ng press council, tumataas pa rin ang kaso ng harassment sa kanilang hanay.

Nababahala rin si Madrim sa pagkalat ng fake news sa iba’t ibang social media platforms.

Para naman sa Malaysian journalist na si Farah Marshita Abdul Patah, nakababahala ang paggamit ng emergency power ng kanilang gobyerno upang ipatupad ang “Fake News Law”. Delikado umano para sa mamamahayag ang batas dahil pinagsisimulan ito ng media crackdown.

Binatikos din niya ang online harassment ng mga opisyal ng gobyerno sa mga kasamahan at hiniling ang pagtatag ng Malaysian Media Council.

Nasa 119 puwesto ang Malaysia sa World Press Freedom Index, mas mababa ng 18 pwesto kumparan noong 2020.

Ikinababahala naman ni Jonathan De Santos, chairperson ng National Union of Journalist of the Philippines, ang nagpapatuloy na red-tagging at harassment sa mga mamamahayag sa Pilipinas na dahilan ng pagbagsak ng Pilipinas sa ika-138 pwesto sa World Press Freedom Index.

Ikinalungkot din ni De Santos ang hindi pagkakaroon ng freedom to information law ng Pilipinas dahilan para hindi agad na makakuha ng impormasyon ang mga mamamahayag tulad na lang ng SALN ng mga opisyal ng pamahalaan, na kinakailangan pa ng pahintulot ng mismong opisyal bago makapagpalabas ng kopya.

Mas pinabagal din umano ng pandemiya ang pagkalap ng impormasyon lalo n'at karamihan sa mga press conference ay isinasagawa online kaya nasasala ang mga tanong.

Kaya ayon kay Professor Janet Steele ng George Washington University, solusyon rito ang maingat na paghimay sa mga nakukuhang impormasyon at tamang pagbabalita sa pamamagitan ng paggamit ng tinawag niyang “truth sandwich”, o pagsisimula ng balita sa katotohanan, pagbanggit ng kasinungalingan, at muling pagbalik sa tamang impormasyon.

Giit niya, dapat maunawaan ng publiko na hindi lamang mga mamamahayag ang makikinabang sa press freedom, ngunit para ito sa kapakanan ng lahat ng mamamayan.

