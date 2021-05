Sinopharm vaccine na itinurok kay Duterte, legal ba? DOH sumagot

Watch more in iWantTFC

Maynila — Ilang buwan matapos simulan ang COVID-19 vaccine rollout sa bansa, nabakunahan na rin sa wakas si Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacañang noong Lunes ng gabi.

Ang itinurok kay Duterte ay ang Chinese vaccine ng Sinopharm na inirekomenda umano ng kanyang personal na doktor.

Mismong si Health Secretary Francisco Duque ang nag-administer ng unang dose kay Duterte.

"I feel good and I have been expecting this shot a long time ago… It took my private doctor a long time to make the assessment. And she has chosen Sinopharm. Sinopharm itong tinuturok sa akin," ani Duterte.

Wala naman umanong negatibong reaksiyon ang Pangulo at nakapag-public address pa siya pagkatapos mabakunahan.

Pero pagtataka ng marami ay kung bakit Sinopharm ang itinurok gayong wala pa itong emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration.

Mabilis namang nilinaw ng Department of Health na walang batas na nalabag dahil compassionate special permit umano ang basehan ng pagturok ng Sinopharm kay Duterte.

"Ito ay pinahintulutan gamitin by virtue of the compassionate special permit... Pangalawa naman, ang desisyon ni Pangulo na gamitin ito ay batay na rin sa prescription ng kanyang doktor. Kasama po yan doon sa batch na ginamit sa PSG," paliwanag ni Duque.

Meron nang 2 nakabinbing aplikasyon sa FDA para sa EUA ang Sinopharm pero hindi pa ito makausad dahil kulang pa ang mga isinumiteng dokumento.

Itinanggi rin ng gobyerno na smuggled ang ginamit na bakuna sa Pangulo. Donasyon umano ito ng Chinese government, bukod pa sa ibibigay na 10,000 doses ng Sinopharm vaccine sa PSG.

Sa isang tweet, kinumpirma rin ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin na siya ang nag-awtorisa ng pagpasok ng naturang mga bakuna.

Nakatakdang turukan ang Pangulo ng kanyang second dose matapos ang isang buwan.

—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News