Halos 600 kilo ng basura, nakolekta sa ilalim ng dagat sa Batangas, Samal Island

Nangolekta ng mga basura sa ilalim ng dagat ang mga scubasurero sa Island Garden City of Samal. Larawan mula sa Department of Tourism XI

Halos 600 kilo ng basura ang nahakot sa isinagawang magkahiwalay na operasyon ng paglilinis sa ilalim ng dagat sa Batangas at sa Davao del Norte noong nakaraang linggo.

Sa Davao del Norte, nakakolekta ng 378 na kilo ng basura ang mga miyembro ng Coast Guard District Southeastern Mindanao, kasama ang ilang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor sa isinagawang Scubasurero: Stand Up, Save our Reefs," sa Island Garden City of Samal (IGACOS) noong Biyernes.

Layon ng aktibidad na inorganisa ng Department of Tourism XI na mapangalagaan at maprotektahan ang marine biodiversity sa Davao Gulf.

Sinisid ng scuba divers ang bahagi ng Talikud Island sa IGACOS at kinuha ang mga basura sa ilalim ng dagat.

Nanawagan ang mga awtoridad sa publiko na iwasan ang pagtapon ng basura, lalo na ang plastic, upang hindi masira ang yamang dagat at hindi rin ito maging peligroso sa marine species.

Isa ang Samal Island sa mga tourist destinations na puntahan lalo na sa mga taga-Davao Region dahil sa beaches at diving sites nito.

Isinagawa ang Scubasurero bilang paggunita sa Earth Month noong Abril at Ocean Month naman ngayong buwan ng Mayo.

Karamihan ng basurang nahakot sa ilalim ng dagat sa Anilao, Batangas ay mga face mask. Larawan hango sa video na kuha ni Dayne Garcia

Sa Batangas, mahigit 200 kilo ng basura ang nakuha ng divers na nagsagawa ng paglilinis sa ilalim ng dagat na sakop ng Barangay Mainit sa bayan ng Mabini noong Sabado.



Inabot ng kalahating araw ang aktibad na tinawag na “Unmasked the Ocean” at nilahukan ng nasa 30 pribadong divers gamit ang 5 bangka.

“We gathered some divers and then we went to a few sites na alam namin na palagi kaming nakakakita ng basura, tapos may mga mesh bags kami and then siguro we went on 2 dives, mga 40-50 minutes each shallow lang and we collected as much garbage as we could which is a lot,” ayon kay diver instructor Ross Veridiano.



Dagdag pa ni Veridiano na madalas na makita basura ay face mask, na essential ngayong may COVID-19 pandemic.

“Actually, ngayon hindi na remote pag nakakita kami ng face mask, parang more often than not we find face mask sa mga dive site sa Anilao. Actually, sobrang lungkot and not only am I sad but I'm also worried, kasi it's really killing the environment. I can compare it from 1992 tapos ngayon sobrang nag deteriorate na rin 'yung ating mga corals,” dagdag niya.



Nanawagan rin ang grupo sa pamahalaan na maging mahigpit laban sa mga ganitong gawain laban sa kalikasan. Hiling naman nila sa mga residente na maging responsable, lalo sa pagtatapon ng mga basura sa dagat para maiwasan ang tuluyang pagkasira ng likas na yaman.

- Ulat nina Hernel Tocmo at Andrew Bernardo