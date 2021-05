Palengke sa Occidental Mindoro nasunog; higit 100 stalls natupok

Nasunog ang isang palengke sa San Jose, Occidental Mindoro nitong Mayo 4, 2021. Retrato mula kay San Jose Public Relations Team

Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng San Jose, Occidental Mindoro ang pagdeklara ng state of calamity matapos lamunin ng malaking apoy ngayong Martes ang palengke sa bayan.

Higit 100 stalls sa palengke ang natupok at nadamay rin ang opisina.

"Malaki ang pag-asa namin na tutulong din ang DSWD (Department of Social Welfare and Development) at saka provincial government. Malaki din ang extent kasi ang namamalengke dito, halos 5 bayan," sabi ni San Jose Vice Mayor Rod Agas.

Watch more in iWantTFC

Pasado alas-2 ng madaling araw nang magsimulang lamunin ng apoy ang palengke. Idineklarang under control ang sunog bandang alas-6 ng umaga.

Hindi pa matukoy kung paano nagsimula ang apoy pero may mga nagsasabing posibleng sa kuryente ito nag-umpisa.

Inaalam pa ang halaga ng pinsala.

Wala namang nasaktan sa sunog pero umaapela ng tulong ang mga nagtitinda.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC