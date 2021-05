Ilang ospital puno pa rin kahit nabawasan ang mga nahahawa ng COVID-19

Watch more in iWantTFC

Kahit bahagyang bumaba ang bilang ng mga nagkakaroon ng COVID-19, may mga tutol pa rin sa pagluwag ng community quarantine sa Metro Manila at mga karatig-lalawigan, lalo't nananatili umanong puno ang mga ospital.

Sa Philippine General Hospital (PGH), na isa sa mga COVID-19 referral facility, 234 sa kanilang 250 beds ay okupado ng mga pasyente.

Puno rin ang intensive care unit (ICU), emergency room, maging ang mga kuwartong na-convert sa ICU setup.

"Very fluid kasi ang aming admission. We were trending down already, nasa 216 out of 250 beds pero itong 3 araw na nakaraan, puro paakyat na naman," sabi ni PGH Spokesperson Dr. Jonas del Rosario.

Nauna nang sinabi ng OCTA Research Group na pababa ang trend ng mga kaso ng COVID-19 pero maaari pa rin itong magbago depende sa kilos ng publiko.

Sa ngayon, hindi nila inirerekomenda ang pagluluwag ng community quarantine.

Para sa infectious disease expert na si Dr. Rontgene Solante, mas mainam kung dahan-dahan ang pagluluwag.

Bago pa man gawin ito, nararapatan na pagtuunan ng pansin ang kapasidad ng mga health care facility.

Ayon din kay Solante, kung may nakikita na pagbaba sa bilang ng mga kaso ngayon, posibleng mas malaki pa ang ibaba nito sa mga susunod na linggo.

"Hopefully after 2 weeks makikita na natin na merong drastic na decrease in the number of cases," aniya.

Umapela naman ang Occidental Mindoro sa Department of Health at Department of Public Works and Highways na mabigyan ng modular isolation facility lalo't tumataas ang mga kaso sa probinsiya.

Higit na kailangan umano ang mga pasilidad sa San Jose, Sablayan at Mamburao.

Ayon kay Dr. Ma. Teresa Vergara-Tan, provincial health officer, napupuno na rin ang San Jose District Hospital kaya gagawin nang COVID-19 ward ang isa pang ward para matugunan ang pangangailangan ng iba pang pasyente.

Sa kabila ng mga pagsubok sa COVID-19, pinuri ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa pandemya.

Malayong-malayo aniya ang sitwasyon ng Pilipinas sa ibang bansang mas nahihirapang tugunan ang pandemya.

Tinawag din niyang bayani si Health Secretary Francisoc Duque III.

Samantala, patuloy na nagtatala ang Philippine Genome Center ng dagdag na variants of concern (VOC).

Sa pinakahuling batch, may dagdag na 289 samples ang nakitaan ng B117 variant na unang nakita sa United Kingdom habang 380 samples naman ang nakitaan ng B1351 variant na unang nakita sa South Africa.

Ang 2 ay itinuturing na VOC dahil sa kanilang mutation na sinasabing dahilan para maging mas nakahahawa.

Pero 4 na lang sa mga may VOC ang nananatiling aktibo ang sakit.

May 9 ding sample na nakitang may P.3 variant na unang na-detect sa Pilipinas pero lahat ito'y itinuturing na recovered na.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC