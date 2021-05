Duterte itinangging nangako siya tungkol sa West PH Sea noong nangangampanya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi umano niya ipinangako noong kampanya na babawiin niya ang teritoryo ng bansa na inaangkin ngayon ng China.

"I never, never in my campaign as president, promised the people that I would retake the West Philippine Sea. I did not promise that I would pressure China. I never mentioned about China and the Philippines in my campaign because that — it was a very serious matter," sabi ni Duterte noong Lunes.

Pero pagtataka ng marami, tila nakalimutan na ng Pangulo ang mga ipinagmalaki niyang gagawin sakaling manalo sa eleksiyon.

Paalala ng netizens, hindi ba ipinangako pa nga ni Duterte na magje-jetski sa West Philippine Sea at itatanim doon ang watawat ng Pilipinas?

"Pupunta ako sa China, ngayon kapag ayaw nila then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary diyan sa Spartlys, diyan sa Scarborough, bababa ako, sasakay ako ng jetski. Dala-dala ko ang flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila tapos itanim ko," ani Duterte noong 2016.

Taong 2018 nang sabihin ng Pangulo na hindi pala siya sa seryoso sa sinabi noon.

"Iyong sabi kong mag-jetski ako doon sa China, eh kalokohan iyon... Istorya lang iyon, naniwala pala kayo?" aniya.

Inulan ng batikos ang tahasang pagkaila ni Duterte sa kaniyang pangako.

Hindi dapat ikaila ng Pangulo ang sinabi niya noong nangangampanya siya sa pagkapangulo, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio.

"Hindi pwedeng sabihin ni Pangulong Duterte na ni minsan hindi niya binanggit ang West Philippine Sea nung nangangampanya siya. Dahil ibig sabihin nito, tahasang panlilinlang ang ginawa nya sa mga Pilipino para lang manalo. May tawag dyan sa batas - Estapa o Panggagantso. Ang pagbigay ng bulaang pangako para makakuha ng 16 million boto," ani Carpio.



Agad namang ipinaliwanag ng tagapagsalita ng Palasyo ang pahayag ng Pangulo.

"[I] think the President was clear, hindi nya ipinangako na mababawi 'yung mga teritoryo na nawala na sa atin," ani Presidential Spokesman Harry Roque.

Samantala, naniniwala pa rin si Duterte na dapat pa ring nirerespeto ang China kahit pa may hindi pagkakaunawaan sa usapin ng teritoryo.

Sinabi ito ng Pangulo matapos murahin ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin ang China sa kanyang tweet at sinabing kailangan na nilang lumalayas sa teritoryo ng Pilipinas.

Kinumpirma naman ni Locsin ang paghingi niya ng tawad kung nasaktan niya ang damdamin ni Chinese Foreign Minister Wang Yi.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News