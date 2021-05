Duterte aminadong takot matamaan ng COVID-19

MAYNILA - Hindi nakatitiyak si Pangulong Rodrigo Duterte kung kaya ng kaniyang katawan na makarecover sakaling tamaan siya ng COVID-19.

Ito ang dahilan, aniya, kaya takot siyang tamaan ng naturang virus.

“Kapag ako ang tinamaan, sa tanda ko, there is no way of telling, whether I will live to see the light of day the following day. Iyan ang ano diyan," sabi niya nitong Lunes.

Nanawagan ang Pangulo sa publiko na huwag maging kampante ngayong pandemya at magingat pa rin kontra COVID-19.

“Iyang sakit na iyan, it is very... I cannot even find the word to describe it. It is very lethal," aniya.

Kagabi nagpabakuna na si Duterte ng Chinese vaccine na Sinopharm.

Hindi pa nabibigyan ng emergency use authorization ng FDA ang bakuna, bagamat nauna nang nabigyan ng compassionate special permit ang Presidential Security Group, para sa 10,000 doses ng Sinopharm vaccines.



Mismong si Health Secretary Francisco Duque III ang nagturok ng bakuna kay Duterte.

