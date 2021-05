Dating barangay captain, huli dahil sa droga sa Pampanga

LUBAO, Pampanga - Arestado nitong Miyerkoles sa bayang ito ang isa umanong dating barangay captain dahil sa droga, sabi ng pulisya.

Hindi na nakapalag pa ang 41 anyos na si Cesar Cruz, alyas 'Kap', nang mahuli ng mga operatiba ng Police Regional Office-3 at ng Lubao Municipal Police Station sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Remedios.

Nakumpiska mula sa kanya ang P1,000 marked money at 59 piraso ng ginamit na boodle money, digital weighing scale, at 7 sachet ng hinihinalang shabu na humigit kumulang 30 grams ang timbang at aabot ng P180,000 ang street value.

Kasama umanong nahuli ay ang 37 anyos na si Eleazar Crisostomo na tubong Bulacan.

Ayon sa pulisya, ang nahuling si Cruz ay dating kapitan ng Barangay Gutad sa bayan ng Floridablanca sa Pampanga.

Sinampahan na ng kasong paglabag sa Section 5, in relation to Sec. 26 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawa.

- Ulat ni Gracie Rutao